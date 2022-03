Wuling Cortez Facelift Resmi Diluncurkan, Harga Mulai Rp 287 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia resmi meluncurkan versi facelift dari Wuling Cortez. MPV terbaru ini punya tampilan yang lebih segar, khususnya di bagian interior dan penambahan fitur canggih.

"Kami dengan bangga menghadirkan model terbaru Cortez dengan Wuling silver logo untuk pasar Indonesia. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus berinovasi dalam rangka memberikan yang terbaik bagi konsumen," kata Vice President Wuling Motors, Han Dehong dalam keterangan resminya hari ini, Kamis, 24 Maret 2022.

Wuling Cortez facelift tersedia dalam dua tipe, yakni New Cortez CE dan New Cortez EX. Ada empat pilihan warna untuk Cortez terbaru ini, yakni Pristine White, Dazzling Silver, Aurora Silver, dan Starry Black.

Soal harga, MPV terbaru ini dipasarkan dengan harga Rp 287,3 juta untuk tipe CE dan Rp 325,65 juta untuk tipe EX. Harga ini juga mendapatkan subsidi PPnBM Wuling menjadi Rp 273,8 juta untuk tipe CE dan Rp 310,65 juta untuk tipe EX.

Interior Wuling Cortez facelift, 24 Maret 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

Dari sisi tampilan eksterior, New Cortez ini menampilkan velg two-tone baru berukuran 16 inci. Kemudian logo Wuling yang ada di bagian depan sekarang sudah dilabur warna silver.

Ubahan cukup banyak ada di bagian interiornya. Kabin Cortez terbaru ini sekarang sudah dibekali head unit yang lebih besar, yakni 10,25 inci. Kemudian joknya dibalut semi-leather berwarna hitam dan dasbor yang sekarang menggunakan bahan bertekstur marmet berwarna hitam.

Kemudian New Wuling Cortez ini sekarang sudah dibekali fitur Internet of Vehicle (IoV) dan Wuling Indonesian Commnad (WIND). Fitur ini sebelumnya sudah disematkan pada SUV Wuling Almaz.

Fitur IoV ini memungkinkan pengguna untuk mengatur kendaraan lewat aplikasi di smartphone. Misalnya untuk mengunci dan membuka mobil, menyalakan mesin dan AC, serta membuka semua kaca jendela mobil secara bersamaan.

Wuling Cortez facelift, 24 Maret 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

Sementara fitur WIND ini memudahkan pengemudi untuk memberikan perintah suara terhadap sistem head unit menggunakan Bahasa Indonesia. Perintah suara ini bisa untuk melakukan panggilan telepon, memutar musik dan radio, menaik-turunkan volume, membuka sunroof, hingga menghidupkan AC.

Dari sektor mesin, Wuling Cortez terbaru ini mengusung mesin bensin 4 silinder segaris Turbocharged DOHC berkapasitas 1.500cc. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 140 HP di 5.200 rpm dan torsi 250 Nm di 1.600-3.600 rpm.

MPV terbaru ini turut dibekali sejumlah fitur keselamatan seperti Electric Parking Brake (EPB), Automatic Vehicle Holding (AVH), Anti-lock Braking System (ABS) dengan Electronic Brake-force Distribution (EBD) dan Brake Assist (BA).

Kemudian juga ada fitur Hill Hold Control (HHC), Electronic Stability Control (ESC), Front & Rear Parking Sensor, Traction Control System (TCS), Emergency Stop Signal (ESS) hingga dual SRS Airbag (di depan dan samping).

Wuling Cortez bermain di segmen MPV, bersaing dengan Toyota Kijang Innova hingga di segmen di bawahnya seperti Suzuki Ertiga, Mitusbishi Xpander, Honda Mobilio, Toyota Avanza, Toyota Veloz, maupun Nissan Livina.

Baca juga: Wuling Cortez Turbo Pakai Teknologi Honeywell, Tenaga Dahsyat

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.