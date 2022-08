Kata HPM Soal Penghentian Ekspor Honda Brio Gara-gara Belum Euro 5

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengonfirmasi ekspor mereka untuk model Honda Brio dihentikan sementara. Hal tersebut disebabkan karena spesifikasi Brio ini belum memenuhi standar emisi Euro yang sudah berlaku di sejumlah negara tujuan ekspornya.

"Ekspor Honda Brio ke Vietnam sudah kami hentikan karena belum bisa mengadopsi Euro 5. Tapi untuk model lain seperti All New BR-V tetap berjalan ekspornya karena sudah mengadopsi Euro 5," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy, saat dihubungi Tempo hari ini, Jumat, 26 Agustus 2022.

Billy mengatakan Honda selalu berusaha menyesuaikan spesifikasi tiap negara eskpornya. Hanya saja untuk melakukan penyesuaian kembali spesifikasi tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama.

"Brio Gen 2 diluncurkan sejak 2018 dan perlu development baru bila merubah spesifikasi. Beda dengan BR-V yang sejak awal kami kembangkan mengikuti spesifikasi negara tujuan ekspornya," jelasnya.

Saat ini Honda juga belum bisa memastikan apakah ekspor Brio ini akan tetap dilanjutkan dengan mengubah spesifikasinya, atau justru dihentikan untuk selamanya.

"Untuk Brio ini akan kami informasikan kemudian ya, belum bisa diinformasikan sekarang. Yang pasti perlu waktu untuk mengembangkan suatu spesifikasi baru," pungkas Billy.

HPM telah mengekspor Honda Brio ini ke Filipina dan Vietnam sejak April 2019. Hingga saat ini, total mobil yang sudah dikirimkan ke negara tersebut mencapai 22.260 unit.

Baca juga: 2022, Honda Indonesia Targetkan Ekspor 10 Ribu Unit Mobil

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto