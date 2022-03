HPM Ekspor Perdana All New Honda BR-V ke 30 Negara

All New Honda BR-V buatan Indonesia mulai diekspor hari ini, Rabu, 16 Maret 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) resmi melepas ekspor perdana untuk All New Honda BR-V. Sebanyak 69 unit BR-V terbaru ini akan dikirimkan ke 30 negara di dunia.

Menurut Presiden Direktur PT HPM Takehiro Watanabe, All New BR-V sepenuhnya diproduksi di Indonesia dan memang hanya Indonesia yang memproduksi BR-B terbaru ini. Watanabe juga mengklaim tingkat kandungan lokal BR-V terbaru ini sudah lebih dari 80 persen.

“All New Honda BR-V eksklusif produksi di Indonesia. Berkat kualitas dan daya tariknya, banyak permintaan dari negara-negara lain di dunia,” ucap Watanabe dalam seremoni pelepasan ekspor All New BR-V di Pelabuhan Tanjung Priok hari ini, Rabu, 16 Maret 2022.

Pelepasan unit ekspor All New BR-V dilakukan langsung oleh Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam sambutannya, Agus mengapresiasi ekspor perdana All New BR-V yang disebutnya sebagai mobil Indonesia karena penggunaan komponen lokal yang sudah lebih dari 80 persen.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya bahwa produk BR-V untuk diekspor kali ini komponen lokalnya sudah 80 persen. Jadi tidak salah jika mobil yang dieskpor ini adalah mobil buatan Indonesi,” ujar Agus.

HPM sendiri menargetkan ekspor untuk All New Honda BR-V ini sebanyak 6.000 unit sampai dengan akhir 2022. Saat ini BR-V terbaru ini baru akan dikirimkan untuk tiga negara di Kepulauan Karibia, yakni Barbados, Saint Lucia, serta Trinidad dan Tobago.

“Hari ini 69 unit ke tiga negara di Kepulauan Karibia. Ke depannya, ekspor ini akan diperluas hingga ke 30 negara di dunia,” ucap Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM Yusak Billy.

