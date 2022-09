Promo Honda di GIIAS Surabaya 2022, DP All New BR-V Mulai Rp 20 Juta-an

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Prospect Motor melalui dealer resmi Honda Surabaya Center hadir dalam pameran GIIAS Surabaya 2022. Dalam pameran ini, Honda menghadirkan sejumlah program penjualan mulai dari DP ringan, angsuran ringan, hingga tenor panjang.

"Kami yakin bahwa GIIAS 2022 akan disambut baik oleh konsumen di Surabaya, terutama dengan berbagai produk unggulan Honda," kata President Director Honda Surabaya Center, Ang Hoey Tiong dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 15 September 2022.

Di GIIAS Surabaya 2022, Honda menghadirkan program penjualan bertajuk Honda Serba Bisa. Salah satunya adalah paket spesial untuk All New BR-V dengan DP ringan mulai Rp 20 jutaan, angsuran ringan mulai Rp 4,8 juta, tenor hingga 7 tahun, test drive berhadiah, dan gratis BBM Pertamax senilai Rp 2,2 juta.

Kemudian setiap pembelian All New BR-V dan City Hatchback RS di GIIAS Surabaya 2022 akan mendapatkan lucky dip berupa cashback senilai Rp 1 juta hingga Rp 5 juta atau emas 10 gram senilai ratusan juta rupiah. Selain itu konsumen juga akan mendapatkan Honda E-toll Card senilai Rp 1 juta.

Ada juga gratis paket perawatan berkala, yakni gratis biaya jasa dan suku cadang untuk perawatan berkala hingga 4 tahun atau 50.000 km. Paket perawatan berkala ini berlaku untuk pembelian All New Brio, New Mobilio, All New BR-V (VIN Number 2022), New CR-V, dan City Hatchback RS.

Pada ajang GIIAS Surabaya 2022, Honda menampilkan sejumlah model mobilnya mulai All New HR-V RS, All New BR-V Prestige with Honda Sensing, City Hatchback RS with Honda Sensing, New Brio RS Urbanite, All New BR-V tipe E, dan New CR-V Black Edition.

