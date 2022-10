All New Honda HR-V Raih Tingkat Keselamatan Tertinggi ASEAN NCAP

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor mendapatkan penghargaan tingkat keselamatan tertinggi di ASEAN NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asia). Penghargaan itu diberikan untuk All New Honda HR-V dan All New BR-V.

Penyerahan penghargaan ini diberikan oleh perwakilan NCAP dan MIROS (Malaysian Institute of Road Safety Reasearch) pada Sabtu, 15 Oktober 2022, di Nusa Dua, Bali. Dengan begitu dua mobil Honda itu telah lolos uji tabrak dengan kecepatan 64 km/jam.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak ASEAN NCAP yang telah melakukan pengujian fitur keselamatan produk-produk Honda melalui prosedur dan standar yang sangat ketat,” Business Innovation and Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy.

“Pencapaian yang diraih All New HR-V dan All New BR-V menunjukkan komitmen Honda terhadap keselamatan penggunanya dan mewujudkan visi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengemudi maupun seluruh pengguna jalan lainnya,” tambah dia.

Hasill ini membuat All New HR-V dan All New BR-V menjadi produk terbaru Honda yang berhasil meraih rating tingkat keselamatan lima bintang dalam program ASEAN NCAP. Model pertama diklaim meraih total skor 81,38 dari 100. Sedangkan All New BR-V meraih 77.02 poin.

Tingkat keselamatan ini semakin diperkuat dengan penggunaan teknologi Honda Sensing yang disematkan pada dua mobil tersebut. Sistem ini menggunakan front wide view camera yang terletak pada bagian dalam kaca depan mobil untuk memberikan kewaspadaan dalam kondisi berkendara terhadap keadaan di sekitar.

Bukan hanya itu, All New Honda HR-V dan All New BR-V juga dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan tingkat tinggi lainnya, seperti Honda LaneWatch, Multi-angle Rearview Camera, Walk Away Auto Lock, Front Passenger & Rear Seat Belt Reminder, dan Rear Seat Reminder.

Baca Juga: Jeep Gelar Pameran di Pondok Indah Mall 2, Ada Wrangler dan Gladiator

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto