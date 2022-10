Daftar Harga BBM per Oktober 2022 Setelah Revvo 90 Resmi Dijual

TEMPO.CO, Jakarta - PT Vivo Energy Indonesia resmi menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan RON (Research Octane Number) 90 bernama Revvo 90. BBM yang setara dengan Pertalite milik Pertamina ini dijual dengan harga Rp 12.600 per liter.

Meskipun harga Revvo 90 masih lebih tinggi dibanding Pertalite yang dijual dengan harga Rp 10.000 per liter, namun kehadiran Revvo 90 ini bisa menjadi pilihan bagi pengguna kendaraan bermotor untuk menggunakan produk BBM dengan RON 90.

Sejak 1 Oktober 2022, sejumlah produk BBM dari SPBU pelat merah dan SPBU swasta mengalami penurunan harga. Penurunan harga BBM ini imbas pelemahan harga minyak dunia di pasar global. Secara kuartalan, harga komoditas itu turun untuk pertama kali kali dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan daftar harga BBM dari situs resmi Shell Indonesia, semua jenis BBM Shell mengalami penurunan harga, kecuali V-Power Diesel yang justru naik harga. Shell Super (RON 92) setara Pertamax kini dijual Rp 15.420 per liter di Pulau Jawa.

Harga Shell V-Power (RON 95) turun dari Rp 16.130 menjadi Rp 14.840 per liter. Harga Shell V-Power Nitro (RON 98) turun dari Rp 16.510 menjadi Rp 15.230, dan Shell V-Power Diesel (CN 51) naik tipis dari Rp 18.310 menjadi Rp 18.450.

Adapun harga BBM BP-AKR juga turun harga, misalnya BP 90 dibanderol Rp 14.050 per liter dari sebelumnya Rp 14.890 per liter. Kemudian BP 92 turun harga dari Rp 14.990 menjadi Rp 14.150.

Untuk BP 95 turun harga dari Rp 16.130 menjadi Rp 14.840. Sedangkan BP Diesel tidak mengalami perubahan harga, masih Rp 17.990 per liter.

Harga BBM di SPBU Pertamina juga berubah. Pertamax turun harga dari Rp 14.500 menjadi Rp 13.900 per liter, diikuti Pertamax Turbo turun menjadi Rp 14.950 per liter dari semula Rp 15.900

Harga BBM Dexlite di SPBU Pertamina naik dari Rp 17.100 per liter menjadi Rp 17.800. Terakhir, Pertamina Dex juga naik harga dari Rp 17.400 menjadi Rp 18.100 per liter.

Kemudian di SPBU Vivo, harga BBM Revvo 92 turun dari Rp 15.400 menjadi 14.140. Lalu Revvo 95 turun harga dari Rp 16.100 menjadi Rp 14.830 per liter. Sedangkan Revvo 89 tidak mengalami perubahan harga, tetap Rp 11.600 per liter dan kini bertambah Revvo 90 dengan harga Rp 12.600 per liter.

Berikut daftar harga BBM di Indonesia per 1 Oktober 2022:

Shell

Shell Super Rp 14.150

Shell V-Power Rp 14.840

Shell V-Power Diesel Rp 18.450

Shell V-power Nitro+ Rp 15.230

BP-AKR

BP 90 Rp 14.050

BP 92 Rp 14.150

BP 95 Rp 14.840

BP Diesel Rp 17.990

Pertamina

Pertalite Rp 10.000

Pertamax Rp 13.900

Pertamax Turbo Rp 14.950

Bio Solar Rp 6.800

DexLite Rp 17.800

Pertamina Dex Rp 18.100

Vivo

Revvo 89 Rp 11.600

Revvo 90 Rp 12.600

Revvo 92 Rp 14.140

Revvo 95 Rp 14.830

