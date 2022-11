Spesifikasi Toyota bZ4X vs Hyundai Ioniq 5, Mana Lebih Unggul?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan dan menjual mobil listrik pertamanya di Indonesia, yakni Toyota bZ4X. Mobil ini digunakan sebagai kendaraan resmi Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 Bali.

Kehadiran Toyota bZ4X akan mengisi segmen SUV listrik yang bersaing dengan salah salah satunya, Hyundai Ioniq 5.

Bagaimana perbandingan spesifikasi dan harga kedua mobil listrik tersebut? Berikut Tempo berikan ulasannya.

Motor Listrik

Toyota bZ4X mengusung motor penggerak AC synchronous electric generator, front-wheel drive (FWD) yang menghasilkan tenaga 204 HP dan torsi 266 Nm.

Hyundai Ioniq 5 dibekali motor penggerak Permanent Magnet Synchronous Motor, rear-wheel drive (RWD). Motor penggerak tersebut mampu menghasilkan tenaga 170 PS untuk tipe Standard Range dan 217 PS untuk tipe Long Range, serta torsi 350 Nm.

Baterai

Hyundai Ioniq 5, 18 Juli 2022. TEMPO/Aditya S Putra

Toyota bZ4X dilengkapi dengan baterai Lithium-ion 71,4 kWh. Baterai tersebut bisa diisi dengan charger AC voltase maksimal 6,6 kW dan charger DC voltase 150 kW.

Terkait waktu pengisian baterainya, Toyota bZ4X ini bisa mengisi daya dari 0 hingga 80 persen dalam waktu 30 menit melalui charger DC. Dalam sekali pengecasan, mobil listrik ini mampu menempuh jarak hingga 500 kilometer.

Adapun Hyundai Ioniq 5 mengusung baterai Lithium-ion 58 kWh untuk tipe Standard dan 72,6 kWh. Ioniq 5 Prime Standar dan Signature Standar mampu menempuh jarak maksimal 384 km dalam sekali pengisian daya, sedangkan tipe Prime Long Range mampu menempuh jarak 481 km dan tipe Signature Long Range sejauh 451 km.

Hyundai Ioniq 5 memiliki opsi pengisian daya yang bervariatif. Tipe Prime Standard dan Signature Standard butuh waktu 5 jam dan 6 jam untuk tipe Prime Long Range dan Signature Long Range. Waktu pengisian ini bisa dicapai dengan penggunaan fasilitas wall charger atau AC Charger.

Sementara itu, dengan fast charging atau DC Charger kapasitas 50 kW, pengisian baterai hingga 80 persen membutuhkan waktu 46 menit untuk tipe Prime dan Signature Standar. Lalu untuk tipe Prime dan Signature Long Range membutuhkan waktu 57 menit. Hyundai juga berencana menghadirkan fasilitas super fast-charging berdaya 350 kW yang bisa mengisi daya hingga 80 persen dalam waktu 18 menit.

Fitur Keselamatan

Fitur keselamatan Toyota bZ4X sudah dilengkapi teknologi Toyota Safety Sense 3.0. Teknologi tersebut terdiri dari Pre-Collision System (PCS), Lane Tracing Assist (LTA), Dynamic Radar Cruise Control (DRRC), Automatic High Beam (AHB), dan Blind Spot Monitor (BSM).

Hyundai Ioniq 5 dibekai teknologi Hyundai Smart Sense. Teknologi tersebut terdiri dari Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Keeping & Lane Following Assist (LKA & LFA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Blind-Spot View Monitor (BVM), hingga Smart Cruise Control with Stop & Go Function (SCC w/ S&G).

Harga

Harga kedua mobil listrik tersebut memiliki selisih yang cukup besar. harga mobil listrik Toyota bZ4X Rp 1,190 miliar on the road (OTR) DKI Jakarta. Sedangkan Hyundai Ioniq 5 tipe Prime Standard Range dibanderol Rp 748 juta. Kemudian tipe Prime Long Range dibanderol Rp 789 juta.

Adapun mobil listrik Hyundai Ioniq 5 tipe Signature Standard Range dilego Rp 809 juta dan tipe Signature Long Range Rp 859 juta.

