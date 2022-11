Honda BR-V Pop Park Hadir di Surabaya, Bisa Raih Pertamax Rp 2,2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) menghadirkan acara permainan BR-V Pop Park di Surabaya pada 19-20 November 2022. Acara tersebut mengusung nuansa baru dari All New Honda BR-V di Pakuwon Mall Surabaya.

Kegiatan ini sengaja dihadirkan sebagai bentuk apresiasi Honda untuk konsumen All New BR-V dan liburan keluarga di akhir pekan. Honda turut menghadirkan zona permainan racing simulator, labirin, claw machine, mini goal, hingga kids playground.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Marketing & After Sales Service Director Honda Surabaya Center Wendy Miharja. Selain itu ada juga panggung hiburan untuk menyajikan Kids Dance Performance, Kids Cooking, Singing Competition, dan penampilan dari grup band lokal.

“Kami mendesain konsep indoor dalam acara All New BR-V. Kami ingin membagikan kesenangan yang dirasakan para keluarga All New Honda BR-V kepada masyarakat luas, melalui beragam aktivitas yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga tanpa khawatir perubahan cuaca,” katanya.

Selain acara hiburan, All New BR-V Pop Park juga menyediakan unit khusus untuk test drive. Para pengunjung nantinya dapat merasakan langsung performa dan kenyamanan All New Honda BR-V.

Pengunjung juga bakal mendapatkan penawaran khusus jika ingin membeli All New Honda BR-V. Selama pagelaran All new BR-V Pop Park, konsumen berpeluang meraih promo menarik, seperti Lucky Dip Emas 10 gr, Gratis Isi Pertamax Rp 2,2 juta, DP ringan hingga cicilan ringan mulai Rp 4,8 juta per bulan.

“Kami juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan langsung performa All New Honda BR-V melalui test drive serta juga ada penawaran khusus dan promo menarik bagi konsumen,” tambah dia.

