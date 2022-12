Pasar Mobil SUV Segera Libas MPV dan LCGC, Honda Geber WR-V

TEMPO.CO, Jakarta - Product Strategy Manager PT Honda Prospect Motor Ferdianto Budiono mengatakan penjualan mobil MPV dan LCGC yang menjadi idola sampai 2020 belakangan dikejar mobil SUV.

Berdasarkan data, tren penjualan mobil MPV dan LCGC cenderung stagnan.

Berbeda dengan trend penjualan mobil Sport Utility Vehicle (SUV) yang terus meningkat. Bahkan pada 2021 hingga November 2022 jumlah penjualannya melampaui LCGC dan MPV.

Mobil SUV di Indonesia terdiri dari model Small SUV, Large SUV, Medium SUV, dan SUV.

Berdasarkan data penjualan 2020 dan Januari-November 2022, segmen pasar SUV mengalami peningkatan penjualan 92 persen. Peningkatan tersebut

dipengaruhi dengan hadirnya berbagai model baru small SUV di Indonesia.

Honda melihat mobil small SUV berkontribusi terhadap peningkatan penjualan mobil SUV dengan 32.353 unit.

PT Honda Prospect Motor menjawab kebutuhan konsumen itu dengan meluncurkan secara global Small SUV Honda WR-V pada 2 November 2022.

"Kami terus berupaya menghadirkan produk SUV yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakter konsumen di Indonesia,” ujar Ferdianto Budiono dalam paparan Media test Drive Small SUV Honda WR-C di Seminyak, Bali, pada Rabu lalu, 21 Desember 2022.

Dia menjelaskan setiap lini SUV Honda menggambarkan karakter penggunanya.

High SUV New Honda CR-V, misalnya, berkarakter pengguna premium sekaligus stylish. Sedangkan Medium SUV All New Honda HR-V yang kompak memiliki karakter pengguna yang stylish dan sporty.

Low SUV All New Honda BR-V menggambarkan pengguna yang menginginkan kenyamanan dan fungsional dengan mobil kapasitas 7 penumpang.

Kemudian Small SUV Honda WR-V menggambarkan peggunanya sebagai Hustler Generation yang memiliki tiga unsur karakter, yaitu Young at Heart, Always on the Go, dan High Achiever.

"SUV lima penumpang Honda WR-V dilengkapi berbagai fitur serta teknologi keselamatan terdepan Honda SENSING," kata Ferdianto Budiono.

