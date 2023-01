Kerap Pergoki Mobil Listrik di Jalanan? Ini Daftar Mobil Listrik Sudah Beredar di Tanah Air

TEMPO.CO, Jakarta -Mobil listrik sangat direkomendasi untuk Anda karena beban biaya tentunya akan beralih ke penggunaan listrik sebagai energi utama. Cukup bermodal kapasitas listrik di rumah minimal 2200 watt, maka bisa isi baterai sesukanya. Atau mampir ke SPKLU yang sudah mulai tersebar di kota-kota di Tanah Air.

Beberapa pabrikan yang sudah menjual mobil listrik di Indonesia adalah Hyundai, Wuling, dan Nissan.

Baca : Motor dan Mobil Listrik Tidak Kena Tarif Jalan Berbayar ERP

Memakai mobil listrik berarti tidak perlu lagi membeli BBM. Bahkan pemain baru dari China, Morris Garage, juga sudah meluncurkan mobil listrik mereka.

8 Mobil Listrik yang Beredar

Diolah dari berbagai sumber berikut mobil-mobil listrik yang sudah meluncur di Indonesia:

1. Hyundai Ioniq EV

Hyundai memperkenalkan mobil listrik Ioniq EV pada awal 2021. Mobil ramah lingkungan ini hadir dengan desain yang sangat kekinian. Hyundai membekali Ioniq EV dengan baterai 38,3 kWh yang dapat menempuh jarak hingga 373 km.

Hyundai Ioniq 5 dengan tanda tangan Jokowi dipajang di Museum Transportasi TMII. (Foto: TEMPO/Dicky Kurniawan)

Hyundai mengklaim mobil ini mampu mengisi dari mulai 0 hingga 80 persen hanya dengan kurang dari 1 jam, tepatnya 54 menit. Mobil ini dibanderol Rp649 juta.

2. Hyundai Kona Electric

Selain Ioniq EV, Hyundai juga meluncurkan satu mobil listrik lain yang diberi nama Kona Electric. Jika Ioniq EV berwujud sedan, maka Kona adalah sebuah SUV. Sehingga terlihat lebih macho dan gagah.

SUV kompak ini dibekali baterai berkapasitas 39,2 kWh yang bisa digunakan untuk menempuh jarak hingga 305 km. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp697 juta.

3. The All New Nissan Leaf

Mobil listrik ini dibekali baterai lithium-ion 40 kWh yang memungkinkan The All-New Nissan LEAF dapat menempuh jarak sejauh 311 km dalam sekali pengisian daya (charging) berdasarkan hasil test New European Driving Cycle (NEDC).

Mobil ini juga diklaim memiliki tenaga maksimum hingga 110 kW atau setara 150 PS dan torsi maksimum 320 Nm. The All-New Nissan Leaf ditawarkan dengan harga Rp649 Juta untuk opsi one tone dan Rp651 Juta untuk opsi dual tone semua harga sudah dalam kategori on the road Jakarta.

4. Nissan Kicks e-Power

Mobil ini juga memakai One-Pedal Operation yang memberikan kepraktisan bagi pengemudi karena tidak perlu memindahkan kaki dari pedal gas ke pedal rem, sebab fungsi akselerasi dan deselerasi sudah digabungkan dalam satu pedal.

5. DFSK Gelora E

Mobil van ini berukuran 4.500mm x 1.680mm x 2.000mm (PxLxT), cukup lega lega untuk memuat pengaturan 7 tempat duduk penumpang. Model blind van memiliki kabin yang lebih panjang, mencapai 2,63m dengan luas 4,8 meter kubik sehingga cocok untuk bisnis kargo dan logistik.

Mobil ini dibanderol dengan harga Rp510 juta-Rp520 juta untuk model minivan dan Rp480 juta-Rp490 juta untuk model blind van.

6. MG 5 EV

MG Motor Indonesia meluncurkan mobil listrik MG 5 EV di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Mobil ini diklaim mampu menempuh hingga 380 km dengan kondisi daya baterai penuh sebesar 50,3 kWh yang telah teruji serta tersertifikasi IP67 tahan air dan debu.

7. Hyundai Ioniq 5

Mobil listrik terbaru yang bisa kamu pertimbangkan adalah Hyundai Ioniq 5. Mobil full elecrtic ini dibanderol Rp 718 - 829 juta on the road Jakarta. Seperti mobil-mobil listrik lain, Ioniq 5 hadir dengan desain yang sangat futuristik. Kelebihan lain Ioniq 5 adalah fitur-fiturnya yang sangat berlimpah.

8. Wuling Air ev

Mobil listrik yang diproduksi di pabrik Wuling di kawasan Deltamas, Cikarang, Jawa Barat, ini hadir dalam dua varian, yakni varian Standard yang dibanderol Rp 238 juta dan varian Long Range yang dibanderol Rp 295 juta.

TAUFIK RUMADAUL



Baca juga : 4 Poin Penting yang Perlu Jadi Ppertimbangan Sebelum Mobil Listrik Dijadikan mobil Dinas

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.