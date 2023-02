2 Toyota Fortuner Eks Terpidana Kasus Korupsi CSRT Dilelang KPK, Lihat Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan melelang barang hasil rampasan kasus korupsi berupa dua Toyota Fortuner dan sebuah Toyota Avanza.

Lelang mobil mewah yang bakal dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III tersebut milik terpidana perkara korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), Lissa Rukmi Utari.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Pengemudi Fortuner yang Rusak Mobil Brio Sebagai Tersangka

"Lelang dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung yang berkekuatan hukum tetap," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta hari ini, Senin, 13 Februari 2023.

X

Ali menerangkan lelang bakal dilaksanakan dengan penawaran Closed Bidding, dengan lokasi lelang di kantor KPKNL Jakarta III, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Selatan, pada Jumat, 17 Februari 2023.

Batas akhir penawaran Jumat, 17 Februari 2023, pukul 09.45 WIB.

Baca Juga: Pengemudi Fortuner yang Tabrak Brio di Jaksel Pakai Airsoft Gun Mainan dari Toko Online

Pemenang lelang Fortuner dan Avanza bekas milik koruptor itu wajib melakukan pelunasan dalam waktu lima hari kerja setelah lelang. Pemenang juga akan dikenakan bea lelang sebesar 3 persen dari harga lelang.

Mobil rampasan perkara korupsi terpidana Lissa Rukmi Utari yang akan dilelang KPK:

1. Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2AT warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1246-SJQ, No. Mesin 2GDC054392, No. Rangka MHFGB8GS1G0812727, Tahun Pembuatan 2016 yang dilengkapi 1 (satu) buah kunci mobil, STNK Asli dan BPKB Asli dengan harga limit Rp 341.754.000 dan uang jaminan Rp.150.000.000.

2. Toyota Fortuber 2.4 VRZ 4x2AT warna Hitam Metalik, No. Polisi B-1988-UJM, No. Mesin 2GDC058961, No. Rangka MHFGB8GS6G0812285, Tahun Pembuatan 2016 yang dilengkapi 1 (satu) buah kunci mobil, STNK Asli dan BPKB Asli dengan harga limit Rp 338.445.000 dan uang jaminan Rp 150.000.000.

3. Mobil Toyota Avanza 1.3 M/T Tahun 2016 warna Putih Nomor Rangka MHKM5EA3J6J025174; Nomor Mesin 1NRF082959 yang dilengkapi 1 (satu) buah kunci mobil, STNK Asli dan BPKB Asli dengan harga limit Rp 120.938.000 dan uang jaminan Rp. 50.000.000.

Pilihan Editor: Pengemudi Fortuner Bawa Samurai dan Air Soft Gun Minta Damai

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.