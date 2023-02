Ini Alasan All New Lexus RX Diminati hingga 1.000 Calon Konsumen

TEMPO.CO, Jakarta - All New Lexus RX yang diperkenalkan di GIIAS 2022 diklaim telah diminati hingga seribuan unit. Hal tersebut diucapkan langsung oleh Bansar Maduma, General Manager Lexus Indonesia, kepada Tempo usai peluncuran premium medium SUV generasi kelima ini, 21 Februari 2023.

“Angka 1.000 itu adalah waiting list bukan SPK, karena waktu itu kami masih preview belum launching tapi konsumen banyak yang berminat," kata Bansar Manduma.

"Kami coba list konsumennya, nama, nomor telpon dan setelah launching ini akan dikontak oleh dealer. Biasanya di Lexus, list peminat itu sama dengan SPK,” ujar dia.

X

Bansar menjelaskan bahwa RX memiliki banyak peminat karena merupakan salah satu backbone-nya Lexus dan sejak enam tahun mendominasi.

“Market share-nya mencapai 49 persen, apalagi harga tak berbeda dengan generasi sebelumnya. Tapi dengan fitur yang banyak, perubahan desain yang besar kemudian variasinya banyak. Ditambah mesin bensinnya juga ada tambahan hingga 40 hp, dengan perbedaan harga yang tipis konsumen sangat berminat dan pemesan membludak,” tutur dia.

Baca Juga: The All New Lexus RX Lengkapi Jajaran Kendaraan Elektrifikasi di Indonesia

Lexus RX pertama kali dipasarkan di Indonesia pada tahun 2009 dengan varian bensin di model RX 350. Sementara varian RX hybrid hadir pertama kali dengan model RX 450h di tahun 2014. Kemudian pada tahun 2017, Lexus menghadirkan varian turbo dengan mendatangkan RX 200t.

Dilanjutkan dengan kehadiran model generasi keempat RX 300 di tahun 2019. Pada tahun 2022, Lexus menghadirkan preview unit yang juga merupakan Asia premiere The All New Lexus RX yang diadakan pada ajang GIIAS 2022.

Sampai akhirnya hari ini, The All New Lexus RX resmi meluncur di Indonesia dengan full line-up yang tersedia dalam tiga pilihan powertrains, yaitu Lexus RX 450h+ Luxury (PHEV), Lexus RX 350h Luxury (HEV), dan Lexus RX 350 Luxury (Gasoline).

Harga Lexus RX on the Road Jakarta

Lexus RX 350 Luxury (Gasoline) - Rp 1,6 miliar

Lexus RX 350h Luxury (HEV) - Rp 1,7 miliar

Lexus RX 450h+ Luxury (PHEV) - Rp 1,8 miliar

Pilihan Editor: Mobil SUV All New Lexus RX, Harga Termurah Rp 1,6 Miliar

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.