Penjualan Suzuki Grand Vitara Tembus 350 Unit Sejak Februari 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki Grand Vitara pertama kali diperkenalkan pada IIMS 2023 Februari lalu. Sementara untuk perilisan harganya baru dilakukan saat GJAW 2023 pada Maret 2023.

Donny Saputra, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) hingga saat ini penjualan Grand Vitara mencapai 350 unit.

"Kami sudah delivery 500 unit ke seluruh dealer di Indonesia, total inden dari bulan Februari sampai dengan akhir Mei inden yang aktif dan masih menunggu kira-kira 350 unit," ucapnya di Jakarta pada Sabtu 3 Juni 2023.

Saat ini baru terdapat 26 unit yang diserahkan ke konsumen dalam seremonial penyerahan Grand Vitara. Selanjutnya untuk konsumen lain diserahkan secara bertahap.

"Yang sudah dikirim perhari ini sekitar 26 unit, Delivery ke konsumen kira-kira 20 hari, ya seminggu untuk custom clearance," sambungnya.

Donny menjelaskan dari data penjualan tercatat varian GX menjadi yang terlaris.

“80 persen paling banyak pada varian atas yang GX, konsumen rata di seluruh Indonesia kira-kira 35 persen di wilayah Jabodetabek. Ini kan first entry ya, biasanya saat peluncuran produk baru early adapter itu akan membeli tipe tertinggi. Nanti akan terkalibrasi setahun setelah launching," jelas Donny.

Grand Vitara menawarkan tujuh pilihan warna dengan pilihan tipe yaitu GL dan GX, Suzuki Grand Vitara kini dapat dibanderol dengan harga (On The Road DKI Jakarta) Rp 359.400.000 untuk tipe GL, Rp 384.400.000 untuk tipe GX Single Tone, dan Rp 387.400.000 untuk tipe GX Two Tone.

Mobil ini ditunjang berbagai fitur fungsional baik di eksterior dan interior seperti Panoramic Sunroof, Automatic Transmission 6-Speed with Paddle Shift, Head Unit touchscreen 9 inch dengan konektivitas smartphone, Cruise Control, Head-Up Display (HUD), Smartphone wireless charging, 6 Airbag, LED Projector Headlamp beserta Autolight with Guide Me Light, 360 Camera, serta Auto-Dimming Center Mirror yang disematkan Suzuki.

Urusan dapur pacu, menggendong mesin 1.500cc berkode K15C Dual Jet dan penyematan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang ramah lingkungan dan efisien. Model ini bertarung di segmen kompak SUV dengan sejumlah rival seperti Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, dan SUV Mitsubishi yang baru akan meluncur pada Agustus mendatang.

