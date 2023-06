Suzuki Buka Peluang Grand Vitara Diproduksi di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki Grand Vitara yang saat ini dijual di Indonesia masih diimpor dari India secara utuh alias completely built up (CBU). Namun, PT Suzuki Indomobil Sales membuka peluang mobil tersebut akan diproduksi di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Donny Saputra, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS).

Menurutnya bisa saja Grand Vitara diproduksi di Indonesia apalagi melihat mobil tersebut cukup laku keras. “Kami masih studi terkait produksi lokal, kami lihat apabila permintaannya besar ke depannya akan kami studi lagi untuk produksi di Indonesia," katanya di Jakarta, 3 Juni 2023.

Donny menjelaskan jika untuk memproduksi mobil secara lokal perlu perhitungan khusus.

“Kalau untuk ketentuan kuantiti volume tidak mengikat, tapi kan tidak hanya itu saja, ada hal lainnya yang perlu disiapkan juga," ujar Donny

Meski sudah diproduksi, Donny menyebut belum tentu harga Grand Vitara akan lebih murah dari yang saat ini dijual.

“(Harga-red) tergantung dengan fitur-fitur yang kami sematkan nantinya, kalau ada improvement fitur pasti kan ada penyesuaian harga, yang jelas produksi lokal bisa memperpendek jalur distribusi," tutur dia.

Saat ini SIS masih berfokus menjual CBU sebagai perkenalan kembali ke pasar Indonesia.

“Untuk saat ini per bulan Juni kami targetkan terjual 300 unit atau 2.000 unit sampai dengan Desember," kata Donny.

Suzuki Grand Vitara ditawarkan dalam 3 pilihan varian dan harga. Tipe GL AT dijual Rp 359,4 juta, tipe GX AT Rp 384,4 juta, dan paling mahal tipe GX AT Two Tone Rp 387,4 juta.

Grand Vitara dibekali jantung pacu 1.500 cc K15C Dual Jet SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki). Mesin itu bisa menghasilkan tenaga sebesar 103,06 PS/6.000 rpm dan torsi sebesar 136,8 Nm/4.400 rpm disalurkan melalui 6-speed Automatic Transmission yang juga dilengkapi paddle shift.

Sekadar informasi, SHVS dilengkapi paket ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-ion Battery yang mengoptimalkan kinerja mesin K15C Dual Jet tersebut.

