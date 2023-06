All New Toyota Agya GR Sport Debut di Kejurnas Slalom 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - All New Toyota Agya GR Sport menjalani debut Kejuaraan Nasional Slalom MLDSpot Autokhana pada seri Ke-3 di Sirkuit Bundaran Lagoon, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 17 Juni 2023. Mobil ini disertakan Toyota Gazoo Racing Indonesia sebagai trial car kelas A3.

Pada debutnya, All New Agya GR Sport yang dipersiapkan untuk suksesor Agya GR Sport Gen-1 ini menurunkan pembalap Herdiko Setaputra serta pembalap penguji baru TGRI Alvito Hardianto. Keduanya merupakan pembalap yang disiapkan TGRI untuk pengembangan All New Agya GR Sport untuk slalom dan balap.

Hasilnya, dalam dua heat Herdiko dapat mencatatkan waktu 1 menit 36,570 detik yang membuatnya menempati posisi 35 dari 61 peserta. Sementara Alvito mencatatkan waktu 1 menit 37,010 detik yang membuatnya menempati posisi 36. Catatan waktu tersebut belum sanggup mengantarkan kedua kontestan TGRI untuk dapat melanjutkan perjuangan ke babak final karena belum berhasil masuk ke dalam 30 besar.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa pengembangan pada All New Agya GR Sport akan terus dilakukan untuk meneruskan dominasi Agya di arena slalom nasional. "Kedepan seluruh pembalap dan tim akan saling bahu membahu dalam melakukan transformasi All New Agya GR Sport menjadi lebih kompetitif," kata Anton dalam keterangan resmi, Selasa, 20 Juni 2023.

Masih dari Kelas A3, dua pembalap andalan TGRI Anjasara Wahyu dan Adrianza Yunial masih mengemudikan Agya GR Sport Gen-1 yang telah berlaga bersama TGRI sejak musim balap 2021.

Setelah berhasil naik podium di dua sesi pembuka Kejurnas Slalom, Anjasara kembali finis memuaskan dengan catatan waktu kedua tercepat 00:42,469. Meski Adrianza harus puas berada di posisi bontot dengan catatan waktu yang kurang maksimal 00:47,385 akibat pinalti karena mengenai pembatas di area finis. Hasil ini mengantarkan Anjasara bertengger di posisi atas klasemen kelas A, meninggalkan berbagai rival yang juga menggunakan mobil dengan spesifikasi di atasnya.

Di Kelas F (Modifikasi), Herdiko kembali berada di balik kemudi Agya GR Sport untuk mendukung Adrianza dan Anjasara ketika menghadapi rival pembalap lain yang semakin kompetitif. Setelah saling mengejar waktu tercepat, Anjasara kembali berhasil meraih podium pertama dengan catatan waktu tercepat 00:46,893 yang diikuti oleh Adrianza di posisi kedua dengan catatan waktu 00:46,911. Membuat dua posisi teratas klasemen kelas F diisi oleh TGRI lewat Anjasara dan Adrianza.

Adrianza dan Anjasara langsung memperlihatkan kekompakannya untuk mempertahankan posisi satu klasemen dengan catatan waktu 01 menit 42,327 pada Kejurnas Tandem, sehingga menempatkan duo tangguh ini untuk berada di podium kedua meski menjadi satu-satunya yang menggunakan mobil dengan spesifikasi kelas A3 sebagai pendamping mobil kelas F di 5 besar.

“Sejak awal tahap pengembangan, performa All New Agya GR Sport sangat meyakinkan. Meski masih standart mengikuti regulasi kelas A3, power serta torsi yang dihasilkan sudah cukup besar. Kedepan, saya bersama seluruh tim TGRI akan memaksimalkan performanya sambil ‘saling mengenal’ antara driver dan mobil, sekaligus mencari setting yang tepat dan celah pengembangan dalam meningkatkan daya saingnya agar segera siap berlaga di seri selanjutnya. Harapannya, All New GR Sport bisa sanggup melampaui level of competitiveness pendahulunya,” kata Test Driver TGRI, Alvito Hardianto.

