Didiskon Rp 27 Juta, SPK Suzuki XL7 Hybrid di Yogyakarta Melonjak Tajam

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Varian terbaru Suzuki XL7 Hybrid resmi diperkenalkan di Yogyakarta Jumat 23 Juni 2023. Dalam periode perkenalan itu, harga mobil SUV 7 penumpang tersebut langsung didiskon hingga Rp 27 Juta.

"Namun, diskon hingga Rp 27 juta unit XL7 Hybrid ini hanya berlaku sampai 30 Juni 2023," kata Hendra Kurniawan, selaku Presiden Direktur Sumber Baru Mobil, main dealer Suzuki area Kedu, Banyumas, dan Yogyakarta, Jumat 23 Juni 2023.

Hendra mengatakan harga New XL7 Hybrid di wilayah Yogyakarta Kedu Banyumas on the road mulai rentang Rp 264,4 juta untuk tipe ZETA MT hingga Rp 313,3 juta untuk tipe ALPHA AT.

Konsumen di area Kedu, Yogyakarta, dan Banyumas yang melakukan pemesanan unit ini, kata Hendra, bisa mendapatkannya dalam waktu kurang lebih sepekan saja.

"Tidak perlu menunggu lama mendapatkan unit ini karena Yogyakarta-Kedu menjadi satu area prioritas distribusi PT SIS (Suzuki Indomobil Sales)," ujar dia.

Baca Juga: Suzuki Trada Ajak Konsumen Jajal XL7 Hybrid dan New Grand Vitara

Rizki Indriananta selaku General Manager Sumber Baru Mobil Yogyakarta mengatakan, tipe New XL7 Hybrid yang paling banyak dipesan konsumen saat ini yakni tipe tertinggi yakni ALPHA.

"Baru empat hari dipamerkan, SPK (surat pesanan kendaraan) khusus XL7 Hybrid di Yogya saja sudah 38 unit, itu belum Kedu dan Banyumas, sehingga kami harus meminta tambahan pasokan unit PT SIS," kata Rizki.

Rizki mengungkapkan, di area Kedu permintaan XL7 Hybrid tak kalah lonjakanya.

Di area Magelang Jawa Tengah misalnya, baru tiga hari sejak dilaunching nasional pada 15 Juni, SPK yang masuk untuk XL7 Hybrid itu ada 12 unit namun baru terkirim 6 unit ke konsumen.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Pengiriman ke konsumen di Magelang baru separuhnya dari SPK karena semua permintaan warnanya sama, Savana Ivory," kata Rizki yang menyebut bahwa pihaknya sendiri belum sempat menggelar pameran di Magelang.

Rizki menuturkan, besarnya animo masyarakat pada New XL7 Hybrid ini membuat pihaknya optimis bisa mencapai target market share nasional sebesar 15 persen untuk kelas SUV 7 seater.

"Namun jika perhitungan market share Gaikindo yang menggabungkan SUV 5 seater dan 7 seater itu, target market share kami 12 persen," kata dia.

XL7, ujar Rizki, masih menjadi backbone atau pemegang peringkat ketiga penjualan terbanyak Suzuki di bawah varian Carry dan Ertiga secara nasional.

"Namun sebenarnya beririsan pasarnya, konsumen yang memilih family car akan ke Ertiga sedangkan yang ingin family car tapi juga stylish akan ke XL7," kata Rizki.

Pilihan Editor: Spesifikasi Lengkap Suzuki XL7 Hybrid, Apa Bedanya dengan Versi Bensin?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto