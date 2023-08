Wuling Almaz RS Facelift Meluncur di GIIAS 2023, Booking Fee Rp 5 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - New Wuling Almaz RS meluncur di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 hari ini, Kamis, 10 Agustus 2023. Wuling juga resmi membuka pemesanan untuk Almaz RS facelift ini dengan biaya tanda jadi Rp 5 juta.

“Bagi pengunjung yang tertarik dengan New Almaz RS dapat melakukan pemesanan dengan booking fee Rp 5 juta dan mendapatkan value Rp 10 juta,” kata Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani dalam acara peluncuran New Wuling Almaz RS di GIIAS 2023.

Wuling Almaz RS facelift ini hadir dengan pembaruan di interior dan eksteriornya, salah satunya dengan penggunaan grille dan bumper depan glossy black baru. Pembaruan juga diberikan pada bumper belakang dengan emblem Wuling yang sebelumnya disematkan di pintu belakang. Almaz RS baru ini juga menggunakan velg 18 inci dengan desain baru.

Pada bagian interiornya, New Almaz RS mengusung gaya baru New Classy Carbon Black dengan jok dibalut kulit sintetis. Selain itu, dasbornya menggunakan soft touch panel serta penggunaan New Sophisticated Multicolor Ambience Light.

Dari sektor dapur pacu, New Almaz RS ini mengusung mesin 1.500 cc turbocharged dengan transmisi CVT untuk New Almaz RS Pro. Sedangkan New Almaz RS Hybrid mengusung mesin 2.000 cc hybrid dengan Dedicated Hybrid Transmission.

New Almaz RS dilengkapi fitur perintah suara Wuling Indonesian Command (WIND) dan Remote Control App. Selain itu, ada juga fitur ADAS yang terdiri dari Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance and Braking Assistance, dan Automatic Light dengan total 12 fitur pendukung keselamatan dalam berkendara.

