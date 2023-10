Lexus LM350 Hybrid Rilis di Indonesia, Harga Mulai Rp 2,1 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lexus Indonesia merilis kendaraan elektrifikasi terbarunya model multipurpose vehicle atau MPV mewah The All New Lexus LM350 Hybrid pada Senin, 9 Oktober 2023.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma mengatakan peluncuran All New Lexus LM350 hybrid membuat jajaran kendaraan elektrifikasi dari Lexus kini telah mencapai 90 persen sebagai merek premium. Adanya model tersebut juga melengkapi varian elektrifikasi jadi model LM.

“Kehadiran The All New Lexus LM yang dilengkapi dengan powertrain Hybrid Electric tidak hanya menandai perjalanan Lexus menuju realisasi visi Lexus Electrified, tetapi juga meredefinisikan kemewahan sebuah ultra-luxury MPV yang menawarkan first-class comfort dan convenience,” ujar Bansar dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 10 Oktober 2023.

Secara tampilan, LM350 Hybrid tetap menggunakan garis yang menegaskan konsep spindle body dengan grille yang menggunakan teknik painting Satin-Effect Hot Stamping dan dilengkapi Slim Triple-Beam LED.

Sementara pada tampilan samping, LM350 hybrid dilengkapi 19-inch Distinctive Luxury Wheels yang menggunakan finishing Physical Vapor Deposition (PVD). Serta bagian belakangnya menggunakan Limitless L-shaped Light Bar dan Unified Lexus Logo.

All New Lexus LM350 2024. (Lexus)

Masuk ke dalam, interior Lexus LM dibekali material L-Aniline Leather dalam penggunaan dua jenis material berbeda pada bantalan jok belakang. Ini adalah material kulit sintetis berkualitas tinggi.

Menurut Bansar, penggunaan material kulit sintetis lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan dari kulit hewan asli. Bagian kursi juga dilengkapi power adjustment, heating, ventilasi, dan air lumbar support system yang berguna untuk menyerap getaran.

Pada bagian kabin juga memiliki fitur fitur Active Noise Control yang mampu mengurangi kebisingan saat berkendara. Teruntuk varian 4-Seater juga terdapat fitur non-sound-absorbing five-layer headlining dan partisi yang membuat bagian kabin belakang semakin hening sehingga memungkinkan untuk melakukan bekerja di dalam mobil.

Saat Tempo mencoba duduk di kabin belakang LM350 Hybrid dan mengitari Jalan MH Thamrin, fitur tersebut mampu meredam suara bising knalpot sepeda motor dan kendaraan di sekitar.

LM350 Hybrid dilengkapi fitur Rear Multi-Operation Panel berbentuk seperti smartphone yang mengatur audio, Lexus Climate Concierge, seat functions, Ambience Illumination, window blinds, dan Rear Moonroof sunshade.

Fitur pijat pada kursi baris kedua bisa memberikan kenyamanan lebih kepada penumpang saat perjalanan jarak jauh, atau ketika lelah setelah seharian bekerja.

Selanjutnya ada fitur Rear Targeted Adjustment Function atau sensor yang dapat mendeteksi temperatur pada area penumpang, dan menyesuaikannya secara otomatis.

Interior All New Lexus LM350 2024 dengan layar monitor 48 inci ultra wide. (Lexus)

Untuk varian 4-seater, terdapat layar monitor ultra wide 48 inci yang letaknya persis di belakang kursi depan. Layar 48 inci ultra wide yang diklaim pertama di dunia ini memiliki tiga mode visual, yakni full screen, cinema, dan separate atau dapat dipisah menjadi dua visual berpeda untuk penumpang kiri dan kanan.

Layar beresolusi tinggi dapat dihubungkan dengan perangkat seperti tablet maupun laptop sehingga dapat digunakan untuk melakukan presentasi atau meeting di dalam mobil.

Menariknya, layar ini dapat di-spilt sesuai keinginan penumpang di kursi belakang. Sebagai contoh, penumpang sebelah kiri ingin melihat tayangan YouTube, penumpang sebelah kanan ingin menikmati tayangan hiburan lainnya.

Fitur hiburan ini didukung 23 titik speaker premium yang mampu memanjakan penumpang dalam perjalanan.

Menyatu dengan layar jumbo tadi, terdapat partisi kaca yang membatasi kabin penumpang belakang dengan kabin pengemudi. Kaca ini dapat diatur untuk menjaga privasi penumpang belakang.

Khusus untuk di Indonesia, LM350 Hybrid memiliki tirai tambahan untuk menambah kenyamanan penumpang. Tirai ini tidak terdapat pada varian LM350 Hybrid yang dijual di luar Indonesia.

Fitur berkendara lainnya yang disematkan pada MPV premium ini adalah Automatic Smart Stop braking control, Pitch Control, dan Adaptive Variable Suspension (AVS). Fitur ini mampu menjaga pengemudi dan penumpang minim guncangan saat mobil melintas di jalanan kriting, speed bump, saat berakselerasi, pengereman, hingga ketika menikung.

All New Lexus LM350 2024. (Lexus)

Soal spesifikasi, The All New LM350 Hybrid menggendong dengan powertrain 2,5 liter self-charging hybrid electric yang sebelumnya telah disematkan pada NX 350h dan RX 350h.

Mobil premium ini juga menggunakan TNGA-K untuk menunjang performa dan kedinamisan berkendara, serta dilengkapi Rear Seat Comfort yang dapat menyesuaikan performa suspensi dan distribusi torsi sehingga membantu mempertahankan postur saat berkendara.

LM350 Hybrid diklaim memiliki daya 297 horsepower per 6.600 rpm dengan transmisi Direct Shift 8-AT yang ditunjang mesin 6 cylinder V, 24-Valve, DOHC, VVT-I. Torsi maksimum dari kendaraan ini mencapai 361 Nm per 4.7000 rpm.

Terakhir untuk harga terdapat dua varian yakni Lexus LM Hybrid 4-Seater dibanderol Rp2.696.000.000 dan Lexus LM Hybrid 7-seater dibanderol Rp2.109.000.000.

Bansar mengatakan bahwa peminat All New LM350 Hybrid sangat tinggi setelah diperkenalkan di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada Agustus lalu. Dia mengklaim, konsumen yang berminat untuk membeli pada saat diperkenalkan tercatat lebih dari 300 orang.

"Saat ini saya belum bisa membuka total pemesanan yang masuk karena (pemesanan) secara resmi baru dibuka, nanti akhir bulan baru bisa dihitung," ujar Bansar.

ERWAN HARTAWAN | WAWAN PRIYANTO

