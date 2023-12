Harga BBM Pertamina per 1 Desember 2023, Pertamax dan Dexlite Turun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mereka per 1 Desember 2023. Harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Series dan Dex Series turun di awal bulan terakhir di tahun ini.

"Karena fluktuasi, Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga jual Pertamax Series dan Dex Series, berlaku 1 Desember 2023," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, dikutip dari situs berita Antara pada hari ini, Jumat, 1 Desember 2023.

Harga Pertamax turun dari Rp 13.400 menjadi Rp 13.350 per liter, diikuti harga Pertamax Green 95 yang turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 14.900 per liter. Kemudian, harga Pertamax Turbo juga turun di bulan Desember ini dari Rp 15.500 menjadi Rp 15.350 per liter.

Penurunan harga juga diterapkan untuk BBM jenis Dexlite, dari Rp 16.950 menjadi Rp 15.550 per liter. Begitu juga untuk Pertamina Dex yang turun dari Rp 17.750 menjadi Rp 16.200 per liter.

Sementara itu, untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar tidak mengalami perubahan. Pertalite masih dibanderol Rp 10.000 per liter di awal Desember 2023 ini.

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 1 Desember 2023.

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.350 per liter

Pertamax Green 95: Rp 14.900 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.350 per liter

Dexlite: Rp 15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.200 per liter.

DICKY KURNIAWAN | ANTARA

