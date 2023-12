Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo Kompak Turun per 1 Desember 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di awal Desember 2023 ini, sejumlah perusahaan bahan bakar minyak (BBM) melakukan penyesuaian harga produknya. Beberapa produk BBM ada yang mengalami penurunan harga dan ada juga yang mengalami kenaikan harga. Misalnya Pertamina, yang di awal Desember ini menurunkan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Series dan Dex Series.

Harga Pertamax turun dari Rp 13.400 menjadi Rp 13.350 per liter, diikuti harga Pertamax Green 95 yang turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 14.900 per liter. Kemudian, harga Pertamax Turbo juga turun di bulan Desember ini dari Rp 15.500 menjadi Rp 15.350 per liter.

Penurunan harga juga diterapkan untuk BBM jenis Dexlite, dari Rp 16.950 menjadi Rp 15.550 per liter. Begitu juga untuk Pertamina Dex yang turun dari Rp 17.750 menjadi Rp 16.200 per liter.

Sementara itu, untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar tidak mengalami perubahan. Pertalite masih dibanderol Rp 10.000 per liter di awal Desember 2023 ini.

Kemudian, untuk harga BBM Shell rata-rata juga mengalami penurunan. Shell Super turun dari Rp 14.360 menjadi Rp 13.990 per liter, Shell V-Power turun dari Rp 15.270 menjadi Rp 15.140 per liter, Shell V-Power Diesel turun dari Rp 17.780 menjadi Rp 16.330 per liter, dan Shell V-Power Nitro+ turun dari Rp 15.590 menjadi Rp 15.480 per liter.

Harga BBM BP juga mengalami penurunan per 1 Desember 2023. BP 92 sekarang dijual Rp 13.950 per liter dari sebelumnya Rp 14.360 per liter. Kemudian, BP Ultimate turun dari Rp 15.270 menjadi Rp 15.140 per liter, serta BP Diesel turun dari Rp 16.980 menjadi Rp 15.665 per liter.

Penurunan juga terjadi pada harga BBM Vivo. Revvo 92 turun dari Rp 14.100 menjadi Rp 13.900 per liter, serta Revvo 95 turun harga dari Rp 15.100 menjadi Rp 14.900 per liter. Sementara, Revvo 90 harganya tetap, yakni Rp 12.200 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo per 1 Desember 2023.

Pertamina

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.350 per liter

Pertamax Green 95: Rp 14.900 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.350 per liter

Dexlite: Rp 15.550 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.200 per liter

Shell

Shell Super: Rp 13.990 per liter

Shell V-Power: Rp 15.140 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp 16.330 per liter

Shell Diesel Extra: Rp 15.660 per liter (Jawa Timur) dan Rp 16.000 per liter (Sumatra Utara)

Shell V-Power Nitro+: Rp 15.480 per liter

BP

BP 92: Rp 13.950 per liter

BP Ultimate: Rp 15.140 per liter

BP Diesel: Rp 15.665 per liter

Vivo

Revvo 90: Rp 12.200 per liter

Revvo 92: Rp 13.900 per liter

Revvo 95: Rp 14.900 per liter

