Honda PCX 160 Meluncur 5 Februari 2021?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) akan meluncurkan model terbarunya secara virtual, Jumat, 5 Januari 2021. Kabar yang berembus mengatakan bahwa model baru yang bakal diluncurkan tersebut adalah Honda PCX 160, meski AHM belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal itu.

Namun, berdasarkan informasi di laman resmi AHM, gambar PCX 160 sudah tampil situs resmi perusahaan. Kemunculan gambar PCX 160 dapat dilihat ketika masuk pilihan PCX 150. Saat memilih warna merah, terlihat produk yang ditampilkan adalah PCX 160.

Tampilan motor bongsor itu memang mudah dikenali lewat bentuk lampu depan dan pelek baru, serta desain cover knalpot serta bodi belakang baru.

Beberapa waktu lalu, Direktur Pemasaran AHM Thomas Wijaya mengatakan sejauh ini perusahaan masih mempelajari apakah Honda PCX 160 sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia.

“Kami masih akan fokus untuk melayani konsumen yang 150cc, sambil mempelajari pasar, segmen seperti apa yang dibutuhkan konsumen,” ujarnya dalam peluncuran virtual All New Honda CBR150R, beberapa waktu lalu.

Menurut Thomas, skutik dengan mesin 150cc masih diminati konsumen Tanah Air karena dinilai cocok untuk mobilitas sehari-hari. Sampai saat ini, AHM masih memasarkan PCX 150, yang bersaing dengan Yamaha Nmax dan Aerox.

Baca juga: Barisan Motor Baru 2021, Yamaha - Honda Bersaing Ketat

“Pasar 150cc masih besar, masyarakat masih nyaman, dan kamu juga lihat tenaganya baik. Nantinya, kami akan survei ke konsumen kebutuhannya seperti apa,” tuturnya.

Honda PCX 160 sebelumnya telah hadir mengisi segmen skutik premium di Thailand bermodalkan desain baru dan teknologi mesin teranyar, yakni mesin KF47E satu silinder SOHC, empat katup, berinjeksi, dengan pendinginan cairan. Tenaganya mencapai 15,5 hp dan torsi 15 Nm.

Dikembangkan dengan konsep The Next Chapter of The Pride, PCX 160 memiliki garis dan tampilan ramping yang dilengkapi pencahayaan utama LED. Motor ini memiliki bobot kosong 129 kilogram, terbilang ringan karena penggunaan rangka duplex steel cradle.

Selain itu, ada sistem Anti Lock Braking System (ABS) serta fitur lain yang tak kalah penting guna menunjang keamanan dan kenyamanan berkendara, seperti teknologi Honda Selectable Torque Control (HSTC).

Speedometer PCX 160 juga telah menggunakan teknologi digital. Honda memberikan smart key, lampu hazard, soket USB, dan tempat penyimpanan barang atau bagasi di bawah jok yang berkapasitas 30 liter.

Selain bermesin konvensional, Honda Thailand turut merilis PCX 160 e:HEV atau PCX 160 Hybrid dengan mesin 157cc berpadu dengan motor listrik.

Di Thailand, tipe standar Honda PCX 160 dibanderol 85.900 baht atau sekitar Rp 39,8 juta, tipe ABS 91.900 baht atau Rp 42,6 juta, dan PCX e:HEV dibanderol 107.500 baht atau Rp 49,8 juta.

BISNIS