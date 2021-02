Hyundai Perkenalkan Kendaraan Tanpa Awak

TEMPO.CO, Jakarta - Hyundai Motor Group telah meluncurkan kendaraan konsep mobilitas "tanpa awak" sebagai salah satu upaya untuk Hyundai yang sedang berusaha untuk menjadi penyedia solusi mobilitas masa depan.

"Robot Tiger, yang merupakan singkatan dari Transforming Intelligent Ground Excursion Robot, dirancang untuk beroperasi sebagai kendaraan penggerak empat roda atau mesin berjalan berkaki empat untuk melakukan kegiatan eksplorasi ilmiah, membawa peralatan medis darurat dan mengirimkan produk ke area yang tidak dapat diakses," kata Hyundai dalam laman resminya, Jumat, 12 Februari 2021.

Kendaraan dengan nama proyek X-1 sedang dikembangkan oleh pembuat mobil Korea, New Horizons Studio yang bekerja sama dengan perusahaan perangkat lunak desain teknik asal AS Autodesk, Inc. dan perusahaan konsultan desain AS Sundberg-Ferar.

"Kendaraan seperti Tiger, dan teknologi yang mendukungnya, memberi kami kesempatan untuk mendorong imajinasi kami. Kami terus mencari cara untuk memikirkan kembali desain dan pengembangan kendaraan dan mendefinisikan kembali masa depan transportasi dan mobilitas," kata kepala Studio yang berbasis di California, John Suh.

Hyundai mengungkapkan Elevate, konsep UMV pertamanya dengan kaki yang dapat digerakkan, di Consumer Electronics Show pada 2019.

Baik Tiger dan Elevate memadukan teknologi penggerak robotik dan beroda, memungkinkan mereka melintasi medan di luar batasan bahkan kendaraan off-road yang paling mampu.

"Bekerja dengan tim di Hyundai pada kendaraan Tiger X-1, menggunakan teknologi canggih seperti desain generatif untuk mendorong batas-batas peningkatan kekuatan sekaligus mengurangi bobot dalam transportasi, itulah yang kami maksudkan ketika kami berbicara tentang menciptakan kemungkinan yang baru," Kata Wakil Presiden Autodesk Srinath Jonnalagadda.