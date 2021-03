Eurokars Berharap New Mazda CX-5 GT dan CX-9 AWD Dongkrak Penjualan

TEMPO.CO, Jakarta - Distributor resmi Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (PT EMI) resmi merilis SUV baru New Mazda CX-5 GT dan CX-9 AWD. GM Operastions PT EMI Erik Pascanugraha berharap kedua model baru itu bisa meningkatkan penjualan mobil tahun 2021.

Menurut Erik, ketika meluncurkan produk baru, pihaknya sudah melakukan survei dan analisis mendalam, khususnya di segmen SUV. “Kami percaya kedua mobil ini bisa meningkatkan penjualan Mazda,” ujar dia dalam acara virtual, Selasa, 9 Maret 2021.

Baca juga: Spesifikasi Lengkap New Mazda CX-5 GT dan CX-9 AWD

CX-5 tersedia dengan tiga pilihan varian yaitu: Touring, GT dan ELITE. Semua varian CX-5 menggunakan mesin bensin SKYACTIV-G 4-silinder 2,5 Liter yang menghasilkan tenaga maksimum 190 PS dan torsi puncak 251 Nm.

Mazda CX-5 GT 2021. (Mazda)

Sementara New Mazda CX-9 dijual dalam dua pilihan sistem penggerak, yaitu 2WD (front wheel drive) dan All-Wheel Drive (AWD). Keduanya menggunakan mesin bensin 2,5 liter dengan imbuhan turbocharger di balik kap mesinnya.

Erik percaya, pasar otomotif tahun ini akan lebih stabil dibandingkan tahun lalu yang terdampak pandemi Covid-19. “Kita akan terus melihat situasinya. Tapi kita yakin akan lebih baik,” katanya menambahkan.

Baca: Dua Bulan Dipasarkan, Hyundai Palisade Laku 300 Unit

New Mazda CX-9 ini dibanderol dengan harga Rp 869,9 juta untuk varian 2WD dan Rp 998,8 juta untuk varian AWD. Semenyara Mazda CX-5 harganya Rp 555,8 juta untuk varian GT. Harga adalah on the road (OTR) DKI Jakarta.

Mazda CX-5 GT akan bertarung di segmen SUV medium, berhadapan dengan Honda CR-V, Nissan X-Trail, dan Wuling Almaz. Sedangkan CX-9 akan bertarung melawan Hyundai Palisade di segmen big SUV.