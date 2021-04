Diskon PPnBM, Penjualan Toyota Raize Ditargetkan 2.000 Unit per Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) menargetkan penjualan Toyota Raize sebanyak 2.000 unit per bulan. Raize dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 219,9 juta hingga Rp 265,9 juta on the road DKI Jakarta. Harga tersebut sudah termasuk diskon PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) 100 persen yang berlaku mulai Maret lalu hingga Mei 2021.



"Di Jepang model ini merupakan salah satu best seller sejak dipasarkan pada November 2019 hingga sekarang," kata Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran PT TAM dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 30 April 2021.



Sepanjang tahun lalu, Raize mencatat penjualan sebanyak 120 ribu unit di Jepang.



Anton menambahkan bahwa segmen atau target pasar untuk Raize adalah konsumen muda. Ia mengklaim desain Raize cukup mewakili karakter konsumen milenial yang tidak hanya menyukai mobil yang stylish tetapi juga keren. Apalagi, lanjut dia, Raize memiliki banyak opsi body kit bergaya JDM yang dapat digunakan konsumen untuk memodifikasi tampilannya.



Di Indonesia, Toyota Raize yang merupakan kembaran Daihatsu Rocky ditawarkan dalam pilihan mesin 3 silinder 1.0 turbo dan 1.2 non turbo. Mesin 1.0T sanggup menghasilkan daya 98 PS dan torsi maksimum 140 Nm. Sedangkan mesin 1.2 menghasilkan output sebesar 88 PS dan torsi puncak 112 Nm.

Untuk saat ini model yang tersedia dan siap dikirim ke konsumen merupakan tipe 1.0T. "Untuk tipe 1.2 akan tersedia mulai semester II dengan harga yang lebih rendah dibanding tipe 1.0T," ujar dia.



Raize memiliki dimensi panjang 4.030 mm, lebar 1.710 mm, dan tinggi 1.635 mm. Meski begitu, Raize tetap terlihat proporsional berkat wheelbase mencapai 2.525 mm dan ground clearance setinggi 200 mm. Ground celarance ini cukup untuk melintasi genangan hingga sertinggi fog lamp atau sebatas side skirt dengan aman.



Selain itu, Anton yakin bahwa target penjualan sebesar 2.000 unit per bulan bisa dicapai karena Raize memiliki paket penawaran yang menarik untuk konsumen. Paket tersebut adalah gratis servis dan suku cadang sepanjang 50.000 km atau maksimum 4 tahun, mana yang tercapai terlebih dahulu.



Toyota Raize dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lengkap seperti 6 Airbags, Pedal Misoperation Control, dan TSS + BSM RCTA. Semua fitur keselamatan ini terdapat pada varian 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS. TSS adalah Toyota Safety Sense yang merupakan fitur keselamatan yang biasanya terdapat pada model di segmen high—premium.



Selain itu, seluruh tipe Toyota Raize sudah dilengkapi fitur keamanan berupa rem dengan Anti-lock Braking System (ABS), Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), Seatbelt Warning, Rear Parking Sensor, Rear Parking Camera, serta Alarm + Immobilizer.

