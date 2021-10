Lexus LX 600 Resmi Diluncurkan, Pakai Basis Toyota Land Cruiser 300

TEMPO.CO, Jakarta - Lexus telah resmi meluncurkan SUV terbarunya, yakni LX 600 yang ditayangkan dalam premier dunia di Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mobil ini diciptakan dengan untuk memiliki kinerja off-road yang luar biasa, namun juga tetap bisa digunakan dengan nyaman di jalan raya atau jalanan perkotaaan.

"Kami menyempurnakan kinerja off-road tradisional LX melalui 'breaking and fixing' berulang di jalan yang keras, dan tim pengembangan dan drive-meister kami bekerja sama untuk memperbaiki kinerja on-road melalui pendekatan tanpa kompromi," kata Kepala Insinyur Lexus Internasional Takami Yokooo dalam siaran resminya, sebagaimana dikutip Tempo hari ini, Kamis, 14 Oktober 2021.

Lexus LX 600 ini menggunakan basis yang sama dengan Toyota Land Cruiser 300, namun dengan styling khas Lexus dan ada sejumlah pembaruan fitur yang lebih mewah. Mobil ini menggunakan platform TNGA-F dan mengusung kontruksi body-n-frame, sehingga bobotnya berkurang hingga 200 kg dan kekakuan bodinya lebih tinggi.

Dari sektor dapur pacu, LX 600 ini dibekali mesin bensin twin-turboV6 3,5 liter yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 415 PS dan torsi 650 Nm. Mesin ini juga menggunakan D-4ST (direct-injection 4-stroke turbo) yang diklaim lebih hemat bahan bakar dan jambakan torsi di kecepatan rendahnya sangat responsif.

Lexus LX600 2022. (Lexus)

Mobil ini turut dibekali sejumlah fitur keselamatan berkendara seperti Multi-Terrain Select yang sebelumnya terbatas pada low range (L4), kini sudah diperluas hingga high range (H4). Kemudian juga ada fitur Crawl Control yang memungkinkan pengemudi menjalankan mobil di kecepatan rendah tanpa perlu menginjak gas dan rem, hanya dengan mengemudikan setir.

Selain itu, untuk keperluan off-road, mobil ini juga sudah memiliki kamera surround yang bahkan penempatan ada yang di bagian bawah mobil. Ini berfungsi untuk menghindari benturan batu atau bagian-bagian lain pada mobil yang rentan terbentur saat melibat trek off-road.

Soal fitur keamanan, Lexus LX 600 sudah dilengkapi sistem push-start button dengan autentifikasi sidik jari. Kemudian mobil ini juga punya pilihan konfigurasi 4 kursi dan 7 kursi yang dilengkapi fitur keselamatan Lexus Safety System Plus, yang terdiri dari Pre-Collision System, Lane Tracing Assist (LTA), Dynamic Radar Cruise Control (with an all-tracking function), Road Sign Assist (RSA), Emergency Steering Assist, serta BladeScan AHS (Adaptive High Beam).

Lexus LX600 2022. (Lexus)

Secara tampilan, LX 600 menampilkan gril spindle baru yang mengusung desain tiga dimensi dengan tujuh set floating bar untuk menciptakan struktur yang mulus dan bebas bingkai. Kisi-kisi radiator depan juga dibuat dengan bukaan besar untuk memaksimalkan kinerja pendinginan. Sementara lampunya berbentuk tiga dimensi dengan masing-masing tingkatan berbeda untuk memberikan penerangan bergantung pada sudut pandang mobil.

Masuk ke bagian kabin, LX 600 menampilkan layar ganda pada dasbor berukuran 12,3 inci dan 7 inci. Interior mobil ini mengusung konsep Tazuna yang memungkinkan pengemudi terhubung lebih intuitif dengan kendaraan dan lebih berkonsentrasi saat mengemudi. Bagian kursinya juga telah mendapatkan peningkatan kenyamanan dan terdapat panel di bagian tengah untuk mengatur berbagai fungsi dan peralatan kursi berlakang.

Mobil baru ini akan mulai dipasarkan di Jepang dan Amerika Serikat pada awal 2022. Namun Lexus belum mengungkapkan harga untuk Lexus LX 600.

