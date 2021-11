All New Avanza dan All New Veloz Sudah Bisa Dipesan, Unit Dikirim Langsung

PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan dua model terbaru mobil penumpang yang terkenal, yakni New Avanza dan New Veloz pada Rabu, 10 November 2021.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan All New Avanza dan All New Veloz hari ini, Rabu, 10 November 2021.

Kedua model terbaru ini sudah bisa dipesan mulai hari ini dan unitnya akan dikirimkan ke konsumen setelah pemesanan dilakukan.

"Setelah konsumen konfirmasi SPK, unit sudah bisa kami delivery. Kami juga sudah dilevery unit baru ini ke beberapa dealer, bahkan akan ada unit test drive juga di masing-masing dealer," kata Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy dalam konferensi pers peluncuran All New Avanza dan All New Veloz hari ini, Rabu, 10 November 2021.

Anton juga menargetkan penjualan All New Avanza dan All New Veloz ini bisa meningkat dari rata-rata penjualan Avanza model sebelumnya. Bicara angka, TAM menargetkan penjualan Avanza dan Veloz terbaru ini sebanyak 5.000 sampai dengan 6.000 unit per bulannya untuk penjualan awal.

"Untuk awal, mungkin 5.000 atau 6.000 unit per bulan. Tapi jika demand-nya tinggi, mungkin bisa meningkat sekitar 7.000 sampai dengan 8.000 unit per bulan," ucapnya.

Sebagai informasi, All New Avanza hadir dalam empat tipe, yakni 1.3 E M/T, 1.5 G M/T, 1.5 G CVT dan 1.5 G CVT TSS (Toyota Safety Sense). Soal harga, Toyota Avanza terbaru ini dijual dengan banderol mulai dari Rp 206,2 juta untuk varian terendah hingga Rp 264,4 juta OTR Jakarta untuk varian tertinggi.

All New Toyota Veloz tersedia dalam tiga tipe, yaitu Veloz M/T, Veloz Q CVT, dan Veloz Q CVT TSS (Toyota Safety Sense). MPV 7-seater terbaru ini dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 251,2 juta OTR Jakarta untuk varian terendah hingga Rp 291,5 juta OTR Jakarta untuk varian tertingginya.

