All New Suzuki Ertiga Sport FF Meluncur di GIIAS 2021, Harga Rp 258 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan mobil MPV barunya, yakni All New Suzuki Ertiga Sport FF di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2021, Kamis, 11 November 2021. Nama FF (Finest Form) disebut merepresentasikan line up terbaru Suzuki.

All New Ertiga Sport FF dijual dengan harga Rp 258,35 juta (manual) dan Rp 268,15 juta (otomatis).

Presiden Direktur PT SIS Shino Sezaki mengatakan bahwa All New Ertiga Sport FF dibuat dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan. “Saya bangga hari ini dapat meluncurkan All New Ertiga Sport FF sebagai line up terbaru Suzuki. Selain sebagai wujud komitmen kami terhadap penguatan industri otomotif di saat pandemi Covid-19, ini adalah peluncuran produk pertama yang saya lakukan sebagai pimpinan baru Suzuki Indonesia,” kata Shingo Sezaki, President Director SIS.

Sebutan Finest Form diambil karena ada 13 pengembangan baru pada All New Ertiga Sport FF. Salah satunya adalah hadirnya fitur canggih E-mirror yang terletak di bagian tengah.

Teknologi ini mampu merekam kejadian yang terjadi di depan atau belakang mobil, dan berfungsi memberikan penglihatan di bagian belakang kendaraan tanpa terhalang penumpang. Hal ini tentunya bakal mempermudah pengemudi saat ingin bermanuver mundur.

Pada bagian eksterior, All New Ertiga Sport FF tampil lebih sporty, atraktif, dan modern berkat ubahan baru. Salah satu ubahannya bisa dilihat dari front grille color, front diffuser black color with red accent color, front under spoiler list black color, outside mirror black color with red accent decal, side body black decal, dan masih banyak lagi lainnya.

Dapur pacunya diketahui memiliki mesin K15B berkapasitas 1.462 cc, yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 104,7 ps dan torsi puncaknya mencapai 138 Nm.

All New Suzuki Ertiga Sport FF ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur terbaru di Indonesia. Selain E-mirror, ada juga electronic stability programme (ESP), dual SRS airbags, ISOFIX, ABS+EBD, hill hold control untuk transmisi otomatis (AT), serta AC auto climate with heater, reverse camera & parking sensor, dan projector headlamp with LED DRL.

Baca juga: All New Suzuki Ertiga Diproduksi di Cikarang

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.