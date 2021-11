Avanza dan Veloz Mobil Terlaris Toyota di GIIAS 2021, Laku 4.502 Unit

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) mencetak penjualan mobil baru sebanyak 4.502 unit selama pameran otomotif GIIAS 2021. Dua model terbarunya, All New Avanza dan Veloz, menjadi mobil terlaris selama dari 11-21 November 2021.

Dari total penjualan mobil terlaris tersebut, All New Avanza berhasil terjual 823 unit, sedangkan All New Veloz 711 unit.

Keduanya berkontribusi 34 persen untuk penjualan mobil wholeales Toyota di GIIAS 2021.

“Kami bersyukur atas sambutan baik terhadap All New Avanza dan Veloz. Respon yang baik ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional,” kata Vice President Director PT TAM Henry Tanoto dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 23 November 2021.

Selain mobil baru Avanza - Veloz, sejumlah model lain juga menyumbang penjualan mobil Toyota di GIIAS 2021. Toyota Raize terjual 651 unit (14,4 persen), Toyota Innova 633 unit (14 persen), dan Fortuner 529 unit (11,7).

Penjualan mobil baru Toyota model Gazoo Racing atau GR Sport mencapai 87 persen dibandingkan model non GR Sport. Mobil listrik Toyota juga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat, dengan penjualan Camry Hybrid Electric Vehicle atau HEV sebesar 71 persen dan Toyota Corolla Cross 64 persen.

