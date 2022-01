Toyota Optimistis All New Land Cruiser Terjual 300 Unit Setahun

All New Toyota Land Cruiser 300 GR Sport, Tangerang, 13 Januari 2022. TEMPO/Wawan Priyanto.

TEMPO.CO, Jakarta - All New Toyota Land Cruiser 300 resmi dipasarkan di Indonesia mulai 13 Januari 2022. PT Toyota Astra Motor menawarkan dua varian All New Land Cruiser 300, yakni VX-R dan GR Sport. Masing-masing dipasarkan dengan harga Rp 2,327 miliar dan Rp 2,378 miliar.

Direktur Pemasaran PT TAM, Anton Jimmi Suwandy, mengatakan bahwa saat ini Indonesia mendapatkan quota antara 20-30 unit per bulan. Sedangkan demand untuk global juga sangat tinggi.

Menurut Anton, Land Cruiser memiliki peminat yang cukup tinggi di segmen SUV premium. "Penjualan Land Cruiser di Indonesia cukup baik. Pada 2021 ritel mencapai 90an unit. Lalu 2020 sekitar 200an unit," kata dia. "Untuk yang model baru ini, setahun kira-kira bisa 300an unit."

Direktur Pemasaran PT TAM Fumika Kawashima menyampaikan bahwa saat ini konsumen di Indonesia sudah dapat memesan All New Land Cruiser ke dealer-dealer terdekat. Toyota akan mengirimkan All New Land Cruiser 300 ke konsumen mulai Januari 2022.

All New Toyota Land Cruiser 300 VX-R, Tangerang, 13 Januari 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

All New Land Cruiser dilengkapi dengan mesin diesel V6D twin-turbo berkapasitas 3.346 cc. Mesin ini mampu menghasilkan sebesar 304,7 tenaga kuda pada 4.000 rpm dan torsi puncak 700 Nm pada 1.600-2.600 rpm.

Tenaga dahsyat ini disalurkan roda penggerak (4x4 melalui transmisi otomatis 10- speed Direct Shift-10AT. Toyota mengklaim transmisi ini dapat menyalurkan tenaga lebih efektif dan efisien pada berbagai kondisi berkendara.

All New Toyota Land Cruiser 300 hadir dengan desain eksterior dan interior yang lebih fresh semakin menegaskan jati dirinya sebagai Premium SUV. Terdapat Exclusive 70th Anniversary Emblem pada sisi samping-belakang bodi dan pada door scuff plate yang dilengkapi lampu iluminasi mewah.

Termasuk di Floor Mat dengan aksen bordir senada yang di desain secara eksklusif untuk menemani perjalanan bersejarah bersama Land Cruiser sejalan dengan perayaan 70 tahun hadirnya Land Cruiser di tahun 2021 silam.

