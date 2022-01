Sedan New Honda Accord 2022, Lihat Eksterior Sporty dan Performanya

Reporter: Non Koresponden

Mengawali 2022, PT Honda Prospect Motor melakukan penyegaran mobil sedan New Honda Accord pada Selasa, 25 Januari 2022. New Honda Accord hadir dengan tampilan yang semakin premium serta kabin yang lebih nyaman dan menambah kesan elegan pada mobil ini. FOTO: PT Honda Prospect Motor

TEMPO.CO, Jakarta - Sedan New Honda Accord yang diluncurkan hari ini, Selasa, 25 Januari 2022, mempertahankan desain eksteriornya yang sporty. Garis atapnya lebih rendah serta kap mesin yang lebih panjang demi performa yang lebih aerodinamis.

Bagian depan New Honda Accord facelift menampilkan karakter khas Honda dengan Chrome Grille dengan fitur Active Grille Shutter dan Air Curtain di bumper depan agar aerodinamis.

"Roda velg 18 inchi dengan desain memukau dan Dual Chrome Exhaust Pipe Finisher semakin memperkuat tampilan New Honda Accord sebagai sebuah sedan premium," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy dalam siaran pers hari ini.

Sedan New Honda Accord 2022 facelift didukung denganmesin 1.5L VTEC Turbo Engine dengan CVT with Earth Dreams Technology yang menghasilkan 190 PS dan torsi maksimal 260 Nm pada 1.600 – 5.000 rpm.

Yusak menuturkan tersedia fitur SPORT Mode untuk pengaturan performa yang lebih agresif serta ECON Mode untuk karakter berkendara yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

Sedan New Honda Accord 2022 tersedia dalam tiga varian warna, yakni Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, dan Meteoroid Gray Metallic.

New Honda Accord 2022 dengan penyegaran atau facelift ini ditawarkan dengan harga Rp 759.000.000 (on the road Jakarta untuk kepemilikan orang pertama pada 2022).

Baca: New Honda Accord Alami Penyegaran, Sedan dengan Kabin Nyaman dan Premium

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.