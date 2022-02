29 Tipe Non LCGC Daihatsu yang Bisa Dapatkan Diskon PPnBM, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) telah menngajukan 29 varian non LCGC untuk bisa mendapatkan diskon PPnBM tahun ini. Beberapa tipe itu hadir dari model All New Xenia, Terios, dan Daihatsu Rocky.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation Hendrayadi Lastiyoso saat menghadiri acara virtual hari ini, Jumat, 11 Februari 2022.

"Ada 29 varian non LCGC (yang didaftarkan untuk diskon PPNBM), keliatannya banyak. Tapi itu dari total 57 varian. Sehingga hanya sekitar 51 persen," Hendrayadi dalam acara bertajuk Market Update & PPnBM Impact.

Jika dijumlahkan secara rinci, sebanyak 15 tipe All New Xenia yang diajukan Daihatsu kepada pemerintah untuk menerima diskon PPnM tahun 2022. Nantinya varian All New Xenia 1.3 liter dipastikan bakal didaftarkan seluruhnya. Sedangkan tipe 1.5 liter hanya akan didaftarkan sebanyak 4 tipe saja dari total 10 varian.

Selanjutnya, Daihatsu Rocky akan diajukan ke pemerintah untuk menerima insentif pajak sebanyak 10 dari total 26 varian. PT ADM sendiri belum menjelaskan secara rinci model apa saja yang masuk dalam daftar tersebut.

Tipe non LCGC terakhir yang didaftarkan Daihatsu adalah Terios. Model ini menjadi yang paling sedikit dari daftar yang diajukan ke pemerintah. Terhitung, PT ADM hanya memasukkan 4 varian saja, dari total 10 tipe.

Dengan begitu, Daihatsu memastikan bahwa 29 tipe non LCGC ini kemungkinan bisa menerima diskon PPnBM tahun ini. Namun belum diketahui apakah 29 model itu disetujui oleh pemerintah atau tidak. Sedangkan tipe yang tidak dimasukkan ke dalam daftar, terhitung sebanyak 57 varian.

"Jumlah yang kita daftarkan cuma 51 persen dari varian yang ada. Beberapa merek lain itu jumlah yang didaftarkannya lebih besar. Namun ada juga yang lebih rendah. Keliatannya saja kita variannya banyak, tapi total varian juga banyak,” kata Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Amelia Tjandra.

