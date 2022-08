Suzuki S-Presso Gaet 189 SPK di GIIAS 2022

Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran otomotif GIIAS 2022 pada 11-21 Agustus lalu memberi berkah buat PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS). SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) yang dihasilkan mencapai 1.274, termasuk untuk Suzuki S-Presso dan Baleno hatchback.

“Baleno dan S-Presso berkontribusi cukup tinggi. Padahal keduanya baru saja diluncurkan pada hari pertama GIIAS 2022," kata Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS Sukma Dewi, dikutip hari ini, Sabtu, 27 Agustus 2022.

Selama GIIAS 2022, S–Presso menuai 189 SPK. Sedangkan Suzuki Baleno menyumbang 112 SPK.

Menurut Sukma Dewi, dimensi S-Presso yang kompak dan desain unik menyasar anak muda hingga keluarga muda. Kapasitas angkut mobil pengganti Suzuki Karimun ini memenuhi kebutuhan keluarga.

Suzuki Baleno hatchback untuk memenuhi kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan mobil dengan desain interior dan eksterior elegan. Fitur-fitur premium dan aksesoris membuat pengendara lebih percaya diri, menyenangkan, dan aman.

Selain Suzuki S–Presso dan Baleno hatchback, mobil penumpang Suzuki lainnya juga turut memberikan kontribusi selama GIIAS 2022. Low SUV Suzuki XL7 tetap menjadi primadona sejak diluncuran pada 2020. XL7 memberikan 270 SPK kepada Suzuki.

Mobil terlaris Suzuki lainnya adalah Low MPV All New Suzuki Ertiga hybrid dan non hybrid yang memberikan 152 SPK dari total jumlah SPK.

