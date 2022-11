Harga BBM Shell Super Lebih Murah dari Pertamax, Revvo 89 Menghilang di Pasaran

TEMPO.CO, Jakarta - Pada November 2022, perusahaan minyak kompak menurunkan harga BBM di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum), seperti Pertamina, Shell, Vivo, hingga BP Indonesia. BBM Shell Super (RON 92) per 1 November harganya Rp 13.550 per liter, turun dari sebelumnya Rp 14.150.

Harga BBM perusahaan swasta itu lebih murah ketimbang keluaran perusahaan pelat merah Pertamina. BBM keluaran Pertamina, Pertamax, yang setara dengan Shell Super, harganya Rp 13.900 per liter, terpaut Rp 350.

Pertamina memang tidak melakukan penyesuaian harga Pertamax bulan ini. Menurut Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting ada sejumlah komponen pembentukan harga yang belum stabil sehingga belum bisa menurunkan harga Pertamax di SPBU.

"Masih kami monitor harga minyak, MOPS, dan kurs. Saat ini masih sangat fluktuatif," kata Irto saat dihubungi, Minggu, 6 November 2022.

Bakal Senasib Seperti Vivo Revvo 89?

Pada September lalu, seteah harga BBM Pertalite (RON 90) naik harga menjadi Rp 10.000 per liter, BBM Revvo 89 milik Vivo menjadi buruan sebab harganya Rp 8.900 per liter. Tak lama berselang, harga Revvo BBM xengan RON 89 itu naik menjadi Rp 10.900 per liter, lebih mahal dari Pertalite.

PT Vivo Energi Indonesia menyatakan Revvo 89 adalah BBM yang tidak bersubsidi sehingga harganya bergantung pada harga BBM internasional. Vivo memang akan menghabiskan stok Revvo 89 hingga akhir tahun ini kemudian tak menjual lagi BBM dengan tingkat oktan 89 tersebut.

Pemerintah memang memutuskan BBM yang beredar minimal RON 90. "Untuk mematuhi kebijakan pemerintah," kata PT Vivo Energy Indonesia dalam keterangan resminya, Selasa, 5 September 2022.

Berdasarkan pantauan Tempo di SPBU Vivo Parung, Kabupaten Bogor, dan di Sawangan, Depok, sudah tidak ada tulisan harga Revvo 89 di SPBU Vivo pada Jumat pekan lalu, 4 November.

"Sudah enggak ada dari hari Senin, minggu lalu (24 Oktober 2022). Jam setengah empat sore sudah hilang peredarannya,” kata petugas SPBU Vivo kepada Tempo.

Petugas itu mengungkapkan BBM Revvo 89 sudah dihentikan peredarannya. Kini BBM dengan RON terendah di SPBU Vivo adalah Revvo 90 (RIN 90) yang baru dipasarkan di Indonesia.

