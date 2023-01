Harga BBM BP 92 Turun, Lebih Murah dari Pertamax

TEMPO.CO, Jakarta - BP-AKR melakukan penyesuaian harga BBM di SPBU per 1 Januari 2023. Harga seluruh produk BBM BP turun dibandingkan Desember 2022.

Melansir laman resmi BP Indonesia hari ini, Senin, 2 Januari 2023, harga BBM BP 90 yang setara Pertalite turun dari Rp 14.050 per liter menjadi Rp 12.950 per liter.

Kemudian BP 92 (setara Pertamax) turun harga dari Rp 14.150 menjadi Rp 13.030, alias lebih murah dari Pertamax yang dibanderol Rp 13.900 per liter.

Adapun BP 95 saat ini dijual dengan harga Rp 13.500 per liter dari sebelumnya Rp 14.700 per liter.

Harga BBM BP Ultimate juga turun dari Rp 15.100 per liter menjadi Rp 13.810 per liter, serta BP Diesel juga turun harga dari Rp 18.660 per liter menjadi Rp 16.310 per liter.

BP-AKR menjadi perusahaan BBM kedua yang melakukan penyesuaian harga di tahun ini selain Vivo Energy Indonesia.

Pertamina dan Shell hingga saat masih belum menyesuaikan harga produknya.

Berikut daftar harga BBM BP-AKR per 1 Januari 2023:

BP 90: Rp 12.950 per liter

BP 92: Rp 13.030 per liter

BP 95: Rp 13.500 per liter

BP Ultimate: Rp 13.810 per liter

BP Diesel: Rp 16.310 per liter.

