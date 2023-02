Mesinnya Masih Dikembangkan, Kapan Daihatsu Hadirkan Mobil Hybrid?

TEMPO.CO, Jakarta - Daihatsu Motor Co. memberikan tanggapan terkait kapan peluncuran mobil hybrid di pasar otomotif Indonesia. Menurut mereka, mesin hybrid tersebut masih dalam tahap pengembangan.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Executive Chief Engineer of Daihatsu Motor Co. Toshihiro Nakaho dalam acara peluncuran mobil All New Ayla, Rabu, 15 Februari 2023. Dirinya menjelaskan R&D Daihatsu masih terus mengembangkan kendaraan elektrifikasi, khususnya mesin hybrid.

“Prinsipnya, R&D Daihatsu akan terus melakukan pengembangan. Kalau kita bicara hybrid, khususnya untuk pengembangan mesin, memiliki karakter bahan bakar dan rendah emisi. Itu adalah karakter pengembangan mesin kami. Maka dari itu mesin kami ini cukup memenuhinya,” kata dia.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa dalam pengembangan mesin hybrid di Daihatsu masih mempertimbangkan beberapa faktor. Akan tetapi, Nakaho tidak menjelaskannya secara detail apa saja faktor yang dipertimbangkannya.

“Mengenai mesin hybrid, banyak sekali faktor yang berperan untuk menentukan apakah mesin ini dipakai pada mobil yang dipasarkan di Indonesia atau tidak. Jika memang cocok, dan memenuhi persyaratan maka akan dirilis,” tambah dia.

Daihatsu sendiri sebelumnya sempat memperkenalkan model Rocky Hybrid pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto show atau GIIAS 2022. Namun mobil hybrid tersebut belum dijual di pasar otomotif Tanah Air.

“Kehadiran Daihatsu Rocky menunjukkan komitmen Daihatsu dalam menyambut era elektrifikasi di Indonesia,” kata Marketing Director and Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor beberapa waktu lalu.

Sekedar informasi tambahan, Daihatsu Rocky Hybrid tersebut menggunakan baterai lithium-ion berkapasitas 4,3 ampere. Baterai mobil hybrid ini ditempatkan di bawah jok baris kedua sehingga tidak mengurangi kapasitas bagasi dan luas kabin.

