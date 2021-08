Tips Merawat Ban Pikap Menurut Suzuki

TEMPO.CO, Jakarta - New Suzuki Carry Pick Up saat ini menjadi salah satu kendaraan niaga yang banyak digunakan di Indonesia. Namun untuk menjaga kinerjanya, perlu adanya perawatan berkala untuk memastikan kondisinya mobil tetap prima.

"Kami berharap pengguna New Carry Pick Up tetap memperhatikan perawatan kendaraan dan kapasitas muatan agar mesin mampu bekerja secara optimal untuk jangka waktu yang lama," kata Asst. To Service Dept. Head PT Suzuki Indomobil Sales, Hariadi dalam keterangan resmi yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 11 Agustus 2021.

Perawatan yang perlu dilakukan mulai dari sektor kaki-kaki yang meliputi spooring & balancing, tekanangan, permukaan, serta usia ban. Pasalnya bagian kaki-kaki berfungsi penting untuk menstabilkan pengendalian kendaraan selama digunakan.

Berikut adalah tips merawat ban bagi pengguna Suzuki Carry Pick Up.

1. Cek Tekanan Angin Ban

Ban yang kekurangan tekanan akan membuat permukaannya menjadi rusak dan lebih lebar akibat bergesekan dengan jalanan. Hal ini akan menambah beban mesin dan konsumsi bahan bakar menjadi boros.

Sebaliknya, ban yang kelebihan angin juga akan memicu ban menjadi lebih keras dan dapat mengurangi fungsi peredaman. Kemudian hal tersebut akan mempengaruhi fungsi pengereman karena licin.

Selalu pastikan tekanan angin ban tidak terlalu kencang atau terlalu kempes, ini bertujuan untuk memperpanjang umur ban, menghemat bahan bakar, dan mengurangi risiko kecelakaan.

2. Cek Permukaan Ban

Jika permukaan ban sudah botak, segera ganti dengan yang baru. Penggunaan ban juga harus dipastikan usianya, tidak disarankan menggunakan ban yang sudah kedaluarsa atau ban yang sudah berusia lebih dari 6 tahun.

3. Lakukan Spooring dan Balancing

Spooring ban bertujuan meluruskan kembali dudukan empat roda mobil seperti saat baru keluar dari pabrik. Sementara balancing dilakukan untuk menyesuaikan dan menjaga keseimbangan pada titik atas bawah atau kiri kanan roda.

Keduanya perlu dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan kestabilan kendaraan saat digunakan, terlebih bagi kendaraan komersial yang biasa membawa beban berat.

