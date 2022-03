Daftar Mobil yang Bisa Dicoba di Jakarta Auto Week 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran Jakarta Auto Week (JAW) 2022 digelar dari 12 hingga 20 Maret 2022 di JCC Senayan, Jakarta. Tidak hanya menampilkan berbagai mobil dari sejumlah merek, pameran ini juga menyediakan unit mobil untuk bisa dicoba pengunjung dalam sesi test drive.

Berdasarkan penelusuran Tempo, tercatat ada 11 merek mobil yang menyediakan unit test drive. Pameran JAW 2022 menyediakan dua tempat test drive, yakni di Test Drive A yang berada di gedung parkir GBK, tepatnya di depan lobi utama gedung JCC Senayan dan Test Drive B yang berada di belakang gedung JCC Senayan.

Untuk bisa melakukan test drive, pengunjung hanya perlu mendaftar sesi test drive melalui aplikasi Auto360. Setelah itu pengunjung bisa mengunjungi booth test drive yang tersedia di arena pameran JAW.

Terkait persyaratan, pengunjung yang test drive harus memiliki SIM A dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian setiap mobilnya hanya boleh diisi oleh tiga orang termasuk sales yang mendampingi.

Sesi test drive ini bisa dinikmati setiap hari pameran dari pukul 08.00 sampai dengan 18.00 WIB. Pihak penyelenggara juga akan menambah jam untuk test drive apabila banyak yang ingin mencoba mobil.

Berikut adalah daftar mobil yang bisa dicoba di pameran Jakarta Auto Week 2022.

Area Test Drive A



Suzuki Ertiga

Suzuki XL7

Kia Carnival

Kia Sonet

Kia Seltos

Wuling Almaz RS Pro

Wuling Cortez

Nissan Leaf (Listrik)

Nissan Kicks (Hybrid)

MG ZS

MG HS i-Smart

Mazda CX-3 Sport 1.5L

Mazda CX-9 AWD

Daihatsu Rocky

Daihatsu All New Xenia

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander Cross

Mitsubishi Pajero

Area Test Drive B

Toyota Veloz TSS

Toyota Raize

Isuzu MU-X

Isuzu D-Max

Hyundai Kona (Listrik)

Hyundai Santa Fe

Hyundai Palisade

Hyundai Staria

Hyundai Creta

All New Honda BR-V Prestige CVT

All New Honda BR-V E CVT

