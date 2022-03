Toyota Veloz Lokal Raih Bintang 5 Uji Tabrak ASEAN NCAP, Simak Penilaiannya

All New Toyota Veloz diluncurkan bersamaan dengan All New Toyota Avanza. LMPV terbaru ini juga menggunakan platform yang sama dengan Avanza terbaru, yakniFront Engine - Front Wheel Drive (FF). Penggunaan platform baru ini membuat All New Veloz kini sudah menggunakan sistem penggerak roda depan, sama dengan Avanza terbaru. toyota-astra.co.id