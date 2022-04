All New Honda HR-V Sudah Dipesan 5.195 Unit, Tipe SE Mobil Terlaris

All New Honda HR-V 2022 resmi diluncurkan di Indonesia hari ini, Rabu, 23 Maret 2022. HR-V generasi kedua ini punya tampilan yang sangat baru bila dibandingkan dengan HR-V model sebelumnya. honda-indonesia.com

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan pemesanan mobil 5.195 unit untuk All New Honda HR-V 2022 per 6 April. Dari total pemesanan tersebut, mobil terlaris adalah tipe SE.

"Kontribusi terbesar tipe SE, kemudian mobil terlaris kedua ada tipe RS Turbo," kata Business Inovation and Marketing & Sales Director PT HPM Yusak Billy dalam konferensi pers di IIMS 2022, Kamis, 7 April 2022.

Billy mengatakan secara nasional HR-V tipe SE berkontribusi 57 persen terhadap total penjualan mobil HR-V terbaru secara nasional. Kemudian tipe RS Turbo berkontribusi 20 persen, tipe E 20 persen, dan 3 persennya lagi tipe S.

Adapun untuk Jakarta, tipe SE menguasai 50 persen dari total pemesanan dan tipe RS Turbo 25 persen.

Tingginya pemesanan mobil baru crossover All New Honda HR-V ini membuat HPM kewalahan memenuhi permintaan konsumen. Alhasil, pemesanan All New Honda HR-V 2022 indent 4 hingga 5 bulan.

"HR-V Turbo indentya sudah sampai Agustus, kemudian yang SE sekitar Juli sampai Agustus, ini untuk wilayah Jakarta," ujar Billy.

Baca: Teaser Hyundai Creta Kembali Disebar, Calon Pesaing Honda HR-V

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.