Kawasaki Perkenalkan Sepeda Listrik Elektrode, Harga Rp 20 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Kawasaki Indonesia memperkenalkan sepeda listrik Elektrode, Kamis, 9 Juni 2022. Sepeda listrik yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 3 hingga 8 tahun ini diperkenalkan bersamaan dengan sepeda motor KLX230S dan KLX230SM.

Head Sales & Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) Michael C. Tanadhi mengatakan bahwa Kawasaki selalu mencoba komitmen untuk mengembangkan teknologi baru. "Dengan dua motor dan sepeda listrik terbaru Kawasaki ini, kami siap berikan kesenangan dan kenikmatan bagi pengguna motor dan sepeda listrik di segala usia," kata Michael dalam keterangan resmi, Kamis.

Michael menjelaskan bahwa sepeda listrik pertama Kawasaki ini dibekali motor listrik 250 watt dengan baterai lithium-ion yang dapat dapat digunakan untuk berkendara hingga 2,5 jam. Sedangkan waktu isi ulang daya baterainya mencapai 2,5 jam hingga terisi penuh.

Baterainya tersimpan di dalam rangka aluminium Elektrode, yang menjauhkannya dari kotoran, debu, dan batu serta melindunginya dari potensi kerusakan akibat jatuh atau penggunaan keras oleh anak-anak. Elektrode hadir dengan warna ikonik Lime Green, dengan pelat nomor dan grafis yang terinspirasi dari motocross.

Sepeda listrik Kawasaki Elektrode ini memiliki tiga mode kecepatan yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan pengendara. Ketiga mode itu adalah Rendah (maks 8km per jam), Sedang (maks 12km per jam), dan Tinggi (maks 21km per jam). Pada layar LCD pemilih mode memerlukan kode sandi dari orang tua sehingga orang tua dapat mengontrol berapa banyak daya yang bisa digunakan.

