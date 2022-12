Sennheiser Pasok Audio Premium Mobil Sport Inggris Morgan

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen mobil Inggris, Morgan Motor Company, bermitra dengan Sennheiser dalam mengembangkan sistem audio mobil yang revolusioner untuk mobil sport model Plus Four dan Plus Six terbaru.

Sound system Sennheiser menghadirkan audio yang mengagumkan dengan suara panggung yang unik. Sennheiser diklaim membawa fidelitas audio ke level tertinggi pengalaman audio.

“Teknologi unik kami serta keterampilan dan keahlian tim kami yang bekerjasama dengan tim Morgan yang luar biasa, memungkinkan mobil sport open-top memiliki sound system dengan performa tinggi di setiap level,” kata Joint CEO Sennheiser Dr. Andreas Sennheiser dalam siaran pers, dikutip hari ini, Sabtu, 17 Desember 2022.

Dia menuturkan Sennheiser memiliki pengalaman lebih dari 75 tahun di bidang audio dan dikenal sebagai pemimpin teknologi profesional global. Maka audio mobil Sennheiser menjadi rekan yang sempurna bagi Morgan Motor Company.

Adapun Morgan Motor telah memproduksi mobil-mobil khas Inggris selama lebih dari 110 tahun, yang mampu menghadirkan perpaduan luar biasa antara rancangan tradisional dan teknologi modern.

“Kami sangat senang dapat bermitra dengan Sennheiser dan berharap dapat melanjutkan kerjasama ini,” kata CEO Morgan Motor Company Massimo Fumarola.

Kerjasama ini "mengawinkan" keunggulan teknologi pada sistem yang menampilkan suara khas Sennheiser dengan petualangan dan pengalaman berkendara analog mobil sport Morgan.

Sistem audio mobil dari Sennheiser mencakup delapan transduser: empat speaker konvensional di bagian pintu mobil dan rear panel serta empat speaker tersembunyi. Tiga speaker di antaranya di belakang dasbor dan satu di kompartemen bawah untuk reproduksi bass.

Transduser tersebut amplifier baru dengan DSP khusus, yang didukung perangkat lunak pemrosesan audio Sennheiser. Maka dengan kondisi mobil sport open-top yang memiliki cukup banyak tuntutan, sistem audio ini dapat mempertahankan kualitas suara premium.

ZAIDAN FADHIL | JOBPIE

