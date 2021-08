Renault Kiger Resmi Dipasarkan di Indonesia, Harga Rp 278 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Maxindo Renault Indonesia resmi memasarkan Renault Kiger di Tanah Air, Jumat, 27 Agustus 2021. Kiger merupakan model yang mengisi segmen SUV kompak dengan harga Rp 278 juta. Harga tersebut berlaku on the road DKI Jakarta. MRI menawarkan harga khusus hingga September mendatang dengan harga Rp 275,9 juta.



COO MRI, Davy J. Tuilan, mengklaim harga tersebut cukup kompetitif dibanding kompetitor dengan spesifikasi mobil sekelas. “Kami sudah hitung, harga tersebut masih cukup bersaing dibanding dengan kompetitor,” kata Davy dalam konferensi pers secara virtual, Jumat.



Kiger akan bertarung di segmen SUV kompak dengan rival seperti Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Kia Sonet, dan Nissan Magnite.



Di bagian eksterior, model ini memiliki desain yang sporty. Pada lampu depan sudah menggunakan teknologi Tri-octa Advanced Pure Vision FULL LED sebagai lampu utama yang sudah dilengkapi dengan LED Daytime Running Light (DRL).



Penggunaan velg two-tone diamond cut aero-sporty dengan ring 16 inci dilengkapi oleh over vender hitam dan bumper belakang yang besar dilapisi rear skid plate berwarna silver membuat Kiger menjadi SUV ini tampak lebih kokoh.

Renault Kiger 2021. (Maxindo Renault Indonesia)



Roof rack yang fungsional (untuk beban 50kg), approcah-departure angle yang besar, melengkapi ground clearance 205 mm menjadikan Kiger sebuah SUV yang sangat versatile dan siap menjelajah berbagai medan. “Roof rack ini biasanya di kompetitor lain hanya sebagai pemanis saja, tapi di Kiger bisa digunakan untuk mengangkut beban hingga 50 kg,” ujar dia.



Lampu belakang menggunakan gaya Signature C-Shaped lamp, dikombinasikan dengan bumper yang lebar. Di bagian belakang bagian atas terdapat twin rear spoiler yang membuat penampilannya bertambah sporty.



Di bagian interior, Kiger dilengkapi dengan instrument cluster TFT modern, head unit 8 inci dan ambient light, dengan pemilihan meterial kursi dan meterial lain yang mewah dan elegan.



Nilai lebih dari Kiger menurut Davy adalah 10 kompartemen penyimpanan barang serba guna. Ruang penyimpanan ini memiliki total volume 29 liter, di mana dua dari tempat penyimpanan tersebut dilengkapi dengan fitur pendinginan yang berfungsi sebagai cooler box.



Sebagai SUV kompak modern, Kiger banyak dilengkapi dengan fitur canggih. Mulai dari Smart Access Card untuk kemudahan akses dan keamanan kendaraan, Wireless Apple car dan Android auto connectivity, 7-inch TFT Smart instrument cluster, dan 3 sensor parking belakang menjamin pengalaman mengemudi yang peaceful, aman dan cerdas

Sebagai SUV yang cerdas, Kiger juga dilengkapi dengan PM2.5 air filter di sistem air cooling (AC) nya, sehingga memiliki kemampuan untuk menyaring partikel sekecil 2.5 mikron

ADVERTISEMENT

Sebagai sebuah SUV kekinian, Kiger juga memastikan performa mengemudi yang dapat mengakomodasi sensasi berkendara yang berbeda -beda sesuai kebutuhan dan kondisi pada saat mengemudi. Renault Kiger memiliki mode berkendara multi-Sense yaitu Normal-mode, Eco-mode, dan Sport-mode



Di sektor dapur pacu, Renault Kiger dibekali dengan mesin 1.000 cc turbo yang menghasilkan daya 100 PS dan torsi 152 Nm. Tenaga mesin disalurkan ke roda penggerak melalui transmisi Continuous Variable Transmission (CVT). “Kiger ini tidak hanya mumpuni dari segi performa, tapi juga mengedepankan kenyamanan bagi pengendara dan penumpangnya,” kata Rudy Salim, Managing Director MRI.

Baca juga: Renault Kiger Vs Kia Sonet, Nissan Magnite dan Toyota Raize, Siapa Unggul?