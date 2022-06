Beli Mobil Honda di Jakarta Fair Kemayoran, Cicilan Mulai Rp 2 Juta

All New Honda HR-V di Bali, 24 Mei 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Honda kembali ikut serta dalam ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2022 yang berlangsung dari 9 Juni hingga 17 Juli di JIExpo. Melalui main dealer Honda Jakarta Center (HJC), Honda menghadirkan berbagai program penjualan dan promo untuk mobilnya.

HJC menghadirkan program penjualan bertajuk Rayakan Hajatan Jakarta Bersama Honda. Program penjualan ini meliputi Lucky Dip hingga puluhan juta rupiah, DP mulai dari 10 persen, Bunga rendah 0 persen, tenor 7 tahun, dan juga cicilan Rp 2 juta untuk pembelian model tertentu.

"Kami mengundang para konsumen beserta keluarga untuk datang dan mengunjungi booth kami di Hall A1. Kami hadir dengan berbagai kemudahan pembayaran dan program penjualan yang menarik," kata Direktur Main Dealer Honda Jakarta Center Hendra Kustiawan dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 15 Juni 2022.

Dalam program ini, Honda turut memberikan gratis paket perawatan berkala hingga 4 tahun atau 50.000 kilometer. Kemudian juga ada tambahan voucher service dan parts yang dapat digunakan di seluruh dealer resmi Honda di area Jabodetabek.

Di Jakarta Fair, booth Honda berada di Hall A1 dengan luas 256 meter persegi. Di pameran terlama di Asia Tenggara ini, Honda menampilkan lima model mobilnya, yakni City Hatchback RS, All New BR-V Prestige, All New HR-V 1.5L SE, Brio RS Urbanite, serta New CR-V Turbo Prestige.

