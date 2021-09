Suzuki Indonesia Recall 21 Unit Jimny Terbaru karena Oli Transmisi Rembes

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melakukan penarikan kembali (recall) terhadap 21 unit Jimny bertransmisi otomatis yang berpotensi mengalami perembesan oli pada transmisi. Masalah ini berpotensi menyebabkan mobil tidak dapat dijalankan hingga mengancam keselamatan sehingga harus dilakukan perbaikan. Ke-21 unit Suzuki Jimny yang terkenal recall itu diproduksi antara Mei hingga Juni 2021.



Asst. to Service Dept. Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi, mengatakan bahwa terjadinya rembesan oli diduga karena adanya kesalahan saat perakitan yang menyebabkan oil seal terlipat.



“Setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh, kami menemukan potensi perembesan oli yang disebabkan posisi oil seal terlipat saat perakitan. Untuk itu, kami harus melakukan penarikan kembali beberapa unit Jimny untuk dilakukan perbaikan segera demi keselamatan konsumen,” kata Hariadi dalam keterangan resmi, Jumat, 17 September 2021.

Hariadi menambahkan bahwa selama proses pengecekan, teknisi Suzuki akan membongkar transmisi untuk memastikan apakah terdapat perubahan bentuk atau perembesan. Jika ada, maka akan dilakukan penggantian Automatic Transmission Set. Namun, jika tidak ditemukan perubahan bentuk atau perembesan, teknisi hanya akan mengganti komponen washer set saat pemasangan kembali transmisi karena komponen tersebut merupakan non-reusable part.



Selain recall campaign, saat ini Suzuki sedang melakukan service campaign, juga untuk Jimny. Kegiatan tersebut menyasar unit Jimny yang memerlukan perbaikan pada bagian door harness. Tekanan dari tekukan saat pembukaan/penutupan pintu pada bagian tengah kabel di dalam grommet berpotensi menggangu fungsi beberap fitur, seperti power window dan central door lock. Sehingga, agar kenyamanan dan keamanan konsumen tetap terjaga, maka perlu dilakukan service campaign.

Total terdapat 1.540 unit Suzuki Jimny yang termasuk ke dalam kegiatan tersebut yang terdiri dari 150 unit bertransmisi manual dan 1.390 bertansmisi otomatis. Seluruh unit Jimny tersebut diproduksi pada periode bulan Mei 2018 hingga Desember 2020.

Masih menurut Hariadi, dalam pelaksanaan program Product Quality Update ini, Suzuki akan langsung menghubungi semua pemilik Jimny yang terkena recall campaign maupun service campaign untuk datang ke bengkel resmi agar dapat segera dilakukan pemeriksaan. Selain itu, Hariadi memastikan bahwa konsumen tidak akan dikenakan biaya apapun.

